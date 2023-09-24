Космический корабль НАСА возвращается на Землю с образцами астероидов

В рамках захватывающей миссии космический корабль НАСА под названием OSIRIS-REx вернется на Землю после многих лет изучения близлежащего астероида. Космический корабль выпустит капсулу, содержащую части астероида, известного как Бенну, которая затем войдет в атмосферу Земли и спустится на парашюте на испытательный и тренировочный полигон штата Юта в Западной пустыне штата Юта.

Миссия OSIRIS-REx началась в сентябре 2016 года, когда космический корабль был запущен и отправился к Бенну, околоземному астероиду. 20 октября 2020 года космический корабль успешно приземлился на Бенну и с помощью роботизированной руки собрал образцы камней и пыли с поверхности астероида.

Цель миссии, по данным НАСА, — помочь ученым понять, как формируются планеты, как зародилась жизнь, а также улучшить наши знания об астероидах, которые потенциально могут повлиять на Землю. Анализируя образцы астероидов, ученые надеются получить ценную информацию о происхождении нашей Солнечной системы и потенциале жизни за пределами Земли.

Приземление капсулы OSIRIS-REx будет транслироваться НАСА в прямом эфире, трансляция начнется в 10 часов утра по восточному времени в воскресенье, 24 сентября. Трансляцию можно будет посмотреть на телевидении НАСА, в приложении НАСА, на веб-сайте агентства и на канале YouTube.

Эта миссия знаменует собой важную веху в нашем исследовании космоса и нашем понимании Вселенной. Он демонстрирует возможности нашего космического корабля по сбору и доставке образцов с далеких небесных тел. Изучение этих образцов даст ценные ответы на некоторые из самых глубоких вопросов о происхождении жизни и Вселенной.

Источники: НАСА.