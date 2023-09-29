Новый взгляд на развитие акул-молотов

Исследователи наконец-то запечатлели процесс формирования молотка у акул-молотов, предоставив невиданную ранее возможность заглянуть в развитие культовой акулы. Акулы-молоты всегда были загадкой из-за их уникального внешнего вида: широкой морды и широко расставленных глаз. Хотя эволюция их голов в форме молота понятна, то, как они на самом деле формируются, остается неизвестным.

Молотов, как известно, трудно изучать, поскольку они не откладывают икру, как другие виды рыб. Кроме того, многие виды молотоголовых находятся под угрозой исчезновения, что затрудняет изучение их эмбрионального развития. Чтобы преодолеть эти препятствия, исследователи обратили свое внимание на акул-молотов, мельчайших видов акул-молотов, которые в изобилии встречаются в определенных районах. Исследователи использовали консервированные эмбрионы чепчиков, пойманных во время предыдущих исследований, чтобы гарантировать, что населению не будет причинен дополнительный вред.

Изучая эмбрионы на разных стадиях развития, исследователи смогли собрать воедино пошаговые кадры процесса формирования молоточка. Они обнаружили, что, хотя голова чепчика формируется на ранних стадиях развития, молоток появляется только позже, примерно в середине беременности. Хрящ расширяется вокруг носа, образуя широкую округлую форму, которая становится отличительной чертой головы-молота.

Это новаторское исследование дает ценную информацию о развитии акул-молотов, которых исторически было трудно изучать. Результаты также имеют более широкое значение для сравнительных исследований развития как акул, так и других позвоночных. Понимание происхождения и разнообразия черепно-лицевых особенностей животного мира может пролить свет на эволюционные процессы, лежащие в основе уникальных физических черт.

Исследование, опубликованное в журнале Developmental Dynamics, знаменует собой важную веху в разгадке загадки развития акул-молотов. Он представляет собой редкую возможность взглянуть на формирование этих знаковых существ, предлагая платформу для будущих исследований их происхождения и дальнейшего понимания чудес природы.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Developmental Dynamics.