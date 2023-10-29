Новое исследование показало, что морские звезды — настоящие хищники коралловых рифов

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Global Change Biology, исследователи пролили свет на разрушительное воздействие морской звезды с терновым венцом на коралловые рифы. Эти морские звезды, известные своим ненасытным аппетитом к кораллам, превращаются в грозных плотоядных хищников, которые сеют хаос в этих хрупких экосистемах.

Исследование подчеркивает способность морских звезд не только противостоять волнам тепла, смертельным для кораллов, но и превращаться в хищников, которые их поедают. Это тревожное открытие предполагает, что их толерантность к более теплым водам может усилить пагубное воздействие изменения климата на коралловые рифы.

Примечательно, что одна взрослая морская звезда с терновым венцом может потреблять от 15 до 30 квадратных метров кораллов в день, что делает их одной из самых разрушительных сил в экосистемах коралловых рифов. Фактически, их разрушительный потенциал превосходят только циклоны и обесцвечивание кораллов.

Хотя предполагается, что исчезновение естественных хищников и накопление питательных веществ в воде способствуют вспышкам морских звезд с терновым венцом, исследование представляет доказательства того, что вызванная обесцвечиванием смертность кораллов может фактически способствовать росту популяций этих морских звезд.

Исследование показывает, что молодые морские звезды с терновым венцом обладают замечательной жароустойчивостью, превосходящей даже своих взрослых собратьев. Это говорит о том, что даже если популяция взрослых особей сократится из-за изменения климата, травоядные молодые особи будут терпеливо ждать подходящего момента, чтобы превратиться в плотоядных хищников.

Более того, исследование выявило определенные характеристики, которые повышают шансы морских звезд на выживание в условиях потепления. Их небольшой размер позволяет им снизить свои физиологические потребности, а их адаптируемые диетические предпочтения позволяют им потреблять различные источники пищи.

Результаты этого исследования подчеркивают острую необходимость усилий по сохранению и управлению для смягчения воздействия морской звезды с терновым венцом на коралловые рифы. Понимая экологическую динамику и устойчивость этих морских звезд, исследователи могут разработать целевые стратегии по защите и сохранению этих бесценных экосистем для будущих поколений.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое морская звезда с терновым венцом?

Морская звезда с терновым венцом (Acanthaster planci) — вид морских звезд, обитающих на Большом Барьерном рифе и в Индо-Тихоокеанском регионе. Он известен своей способностью потреблять большое количество кораллов, что представляет значительную угрозу для коралловых рифов.

Вопрос: Как морские звезды с терновым венцом влияют на коралловые рифы?

Морские звезды с терновым венцом — прожорливые хищники кораллов. Во время вспышек они активно питаются каменными кораллами, оставляя на рифе огромные пространства безжизненных коралловых скелетов. Это разрушение может иметь долгосрочные последствия для экосистем коралловых рифов.

Вопрос: Как морская звезда тернового венца выживает в условиях потепления?

Исследование показало, что молодые морские звезды с терновым венцом обладают высокой устойчивостью к жаре, что позволяет им переносить жару, смертельную для кораллов. Они могут терпеливо ждать подходящего момента, чтобы превратиться в плотоядных хищников, даже если их взрослая популяция сократится из-за изменения климата.

Вопрос: Как можно смягчить воздействие морских звезд с терновым венцом?

Усилия по сохранению и управлению имеют решающее значение для смягчения воздействия морской звезды с терновым венцом. Понимание их экологической динамики и устойчивости может помочь разработать целевые стратегии по защите коралловых рифов от этих разрушительных хищников.

источники:

– Биология глобальных изменений: [Ссылка на сайт журнала]