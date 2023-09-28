Акулы-молоты: развитие их уникальных черепов

Исследователи из Университета Флориды провели новаторское исследование, которое дает представление о развитии уникальной молотообразной формы черепов акул-молотов. Команда под руководством профессора Гарета Фрейзера задокументировала развитие капотоголовых акул, самого маленького вида акул-молотов. Благодаря тщательному изучению сохранившихся эмбрионов исследователи смогли наблюдать трансформацию голов эмбрионов в отчетливую форму головы-молота.

Исследование показало, что примерно в середине беременности у эмбрионов капотоголовых акул происходит быстрое расширение головы. Этот рост выталкивает их все еще развивающиеся глаза под необычными углами. В течение следующих нескольких недель передняя часть головы-молота закругляется по мере движения назад к жабрам, в конечном итоге образуя лопатообразную форму, характерную для акул-молотов.

Возможность внимательно изучить развитие акул-молотов редка из-за проблем, связанных с их живорождением. Большинство видов рыб и акул откладывают икру, которую можно легко собрать для исследования. Однако головы-молоты рождают живых детенышей, что затрудняет наблюдение за развитием их эмбрионов. Кроме того, многие виды акул-молотов находятся под угрозой исчезновения, что не позволяет исследователям ловить акул для изучения. Таким образом, доступ к сохраненным эмбрионам чепчика через сотрудников позволил ученым воспользоваться этой уникальной возможностью.

Результаты этого исследования закладывают основу для будущих исследований, направленных на изучение того, как головы-молоты контролируют форму своей головы, а также эволюционные причины, лежащие в основе их отличительных особенностей. Уникальные характеристики капотоголовой акулы, ее распространенность в определенных регионах и наличие сохранившихся экземпляров сделали возможным проведение данного исследования. Однако ученые подчеркивают, что такое пристальное изучение развития головы-молота может никогда больше не повториться.

Это исследование, опубликованное в журнале Developmental Dynamics, открывает двери для дальнейшего изучения развития акул-молотов и механизмов, лежащих в основе их культовых черепов в форме молота.

источники:

- Стивен Р. Байрум и др., Эмбриональное развитие чепчикообразной акулы (Sphyrna tiburo), живородящей акулы-молота, Динамика развития.

– Университет Флориды, «Посмотрите, как акулы-молот достают свой молот»