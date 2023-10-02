16 астронавтов китайского Шэньчжоу провели эксперимент со свечами в космосе

Китайские астронавты на борту космической станции Тяньгун провели интригующий эксперимент с использованием открытого огня в условиях микрогравитации. 21 сентября во время живой лекции астронавты Гуй Хайчао и Чжу Янчжу зажгли свечу, чтобы продемонстрировать, как горит пламя в космосе. Пламя выглядело почти сферическим, в отличие от пламени каплевидной формы, наблюдаемого на Земле.

На Земле форма пламени зажженных свечей определяется конвекцией, вызванной плавучестью, при которой горячий воздух поднимается вверх, а холодный воздух опускается. Однако в условиях микрогравитации на низкой околоземной орбите этот конвекционный ток горения слаб. В результате пламя распространяется во всех направлениях, образуя сферические огненные шары.

Эксперимент со свечой был частью инициативы «Класс Тяньгун», целью которой является ознакомление студентов в Китае с явлениями микрогравитации. Астронавты общались со студентами в пяти классах по всей стране, демонстрируя различные эксперименты, подчеркивающие различия в физических процессах между Землей и космосом.

Стоит отметить, что на Международной космической станции (МКС) строго регламентировано использование открытого огня и легковоспламеняющихся материалов из-за мер пожарной безопасности. Случаи экспериментов со свечами на МКС редки, и здесь принимаются меры предосторожности, чтобы изолировать и локализовать любой потенциальный пожар.

Значимость мер пожарной безопасности на борту МКС возникла в связи с крупным пожаром, произошедшим на российской космической станции "Мир" в 1997 году. С тех пор горение в условиях микрогравитации стало предметом многочисленных экспериментов на МКС, обычно проводимых с использованием специально разработанных систем сжигания. интегрированные стойки.

На космической станции Тяньгун также имеется собственная стойка для экспериментов по горению (CER) для проведения серьезных исследований в этой области. Изучая поведение пламени в условиях микрогравитации, ученые стремятся улучшить наше понимание процессов горения и разработать более безопасные технологии для исследования космоса.

Источник: Space.com