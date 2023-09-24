Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно извлекла образец с астероида Бенну

Миссия НАСА OSIRIS-REx, начавшаяся в 2016 году, достигла своей последней вехи, когда небольшая капсула с образцом астероида Бенну приземлилась в пустыне Юты. Эта миссия включала в себя облет астероида и сбор материала для доставки на Землю — подвиг, который никогда раньше не совершался.

Космический корабль применил маневр вокруг Земли, чтобы продвинуться к Бенну. Он собрал более 60 граммов материала с астероида, превзойдя ожидания НАСА. Образец был безопасно сохранен внутри капсулы, которая теперь была обнаружена командой и будет доставлена ​​в портативную чистую лабораторию НАСА для анализа.

В дополнение к образцу команда также выявила потенциально интересные образцы окружающей среды в районе капсулы для дальнейшего изучения. Перед приближением капсула прошла проверку безопасности, чтобы убедиться, что она не представляет опасности для спасательной команды.

Капсула OSIRIS-REx приземлилась в пустыне штата Юта немного раньше, чем предполагалось. Его парашют был успешно раскрыт, что позволило ему медленно спуститься с образцами астероида. В дальнейшем космический корабль продолжит свою миссию под названием OSIRIS-APEX и встретится с астероидом Апофис. Эта встреча предоставит ценную информацию об орбите, скорости вращения и поверхности астероида.

Успешное извлечение образца Бенну знаменует собой важную веху для НАСА, поскольку впервые в истории на Землю будет возвращен нетронутый тайник с образцами астероидов. Анализ этих образцов предоставит ученым ценную информацию о составе и формировании астероидов.

Источник: НАСА (исходная статья больше не доступна)