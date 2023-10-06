Ракета «Вега» выведет на орбиту 12 спутников сегодня вечером

Сегодня вечером планируется запустить ракету Vega, эксплуатируемую Arianespace, что ознаменует ее первую миссию в этом году. Ракета высотой 100 футов предназначена для перевозки относительно небольших полезных грузов, способных доставить до 3,300 фунтов на круговую орбиту в 435 милях над Землей. Сегодняшняя миссия под названием VV23 станет первой с ноября 2021 года для стандартного варианта Vega.

Основная полезная нагрузка для этой миссии включает THEOS-2, спутник для съемки Земли, разработанный для правительства Таиланда, и FormoSat-7R/Triton, разработанный тайваньским космическим агентством. FormoSat-7R/Triton оснащен GNSS-R — системой, которая собирает сигналы, отражающиеся от морской поверхности, для расчета поля ветра над океанами. Эти данные будут переданы мировому метеорологическому сообществу для улучшения прогнозирования тайфунов.

Помимо двух основных полезных нагрузок, ракета Vega также будет нести 10 других полезных нагрузок для шести разных заказчиков. В общей сложности 12 спутников, запускаемых сегодня вечером, весят 2,738 фунтов. Запуск должен состояться с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана, и его можно будет наблюдать в прямом эфире на Space.com или на веб-сайте Arianespace.

источники:

– Арианспейс

– Космос.com