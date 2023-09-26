Трое мужчин вернулись на Землю после годичной космической миссии

Трое мужчин, американский астронавт Фрэнк Рубио и российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, собираются вернуться на Землю в среду, проведя в космосе более года. Троица находилась на борту Международной космической станции (МКС) и отправится на российском космическом корабле «Союз». Планируется, что космический корабль покинет МКС в 3:54 утра по восточному времени и приземлится в степях Казахстана в 7:17 утра по восточному времени.

НАСА будет вести прямую трансляцию событий, начиная с 12:12 по восточному времени. Зрители смогут стать свидетелями закрытия люков между «Союзом» и МКС в 20:3 по восточному времени. Прямая трансляция возобновится в 30:6 утра по восточному времени для расстыковки и в 6 утра по восточному времени перед спуском корабля "Союз" с орбиты, который, как ожидается, произойдет в 24:XNUMX утра по восточному времени. Затем экипаж спустится и приземлится на Земле.

Путешествие Рубио, Прокопьева и Петелина было беспрецедентным. Первоначально планировавший стандартное шестимесячное пребывание на орбите, 15 декабря 2022 года на их космическом корабле «Союз» произошла утечка, в результате которой была потеряна вся охлаждающая жидкость. В результате пришлось ждать подготовки и запуска еще одного «Союза». После того, как запасной корабль прибыл на МКС 25 февраля, им все еще пришлось ждать спасательную команду, которая стартовала 15 сентября.

Их длительное пребывание в космосе теперь длится 371 день, что делает его самым продолжительным непрерывным космическим полетом для американского астронавта. Рубио, впервые побывавший в космосе, превзошел предыдущий американский рекорд в 355 дней, установленный сотрудником НАСА Марком Ванде Хей. Общий рекорд продолжительности одиночного полета принадлежит космонавту Валерию Полякову, проведшему на советско-российской орбитальной станции "Мир" более 437 дней с января 1994 года по март 1995 года.

Источник: НАСА, Роскосмос.