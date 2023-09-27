Новое видео показывает извержение Эта Киля, произошедшее два столетия назад

Используя данные рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра» и космического корабля ЕКА XMM-Newton, астрономы создали захватывающее покадровое видео, демонстрирующее извержение звезды, произошедшее примерно 180 лет назад. Видео, объединяющее наблюдения с 1999 по 2020 год, дает представление об истории взрывного явления, известного как Эта Киля.

Эта Киля — известная звездная система с двумя массивными звездами. По оценкам ученых, одна из звезд примерно в 90 раз массивнее Солнца, а другая примерно в 30 раз массивнее. Замечательный взрыв, получивший название «Великое извержение», произошел от Эта Киля и, как полагают, является результатом слияния двух звезд, принадлежавших тройной звездной системе.

Последствия этого космического столкновения были свидетелями на Земле в середине 19-го века, и новое видео демонстрирует, как извержение продолжает распространяться с поразительной скоростью до 4.5 миллионов миль в час. Выброшенный в результате взрыва материал, масса которого в 10–45 раз превышает массу Солнца, образовал туманность Гомункул — впечатляющую пару сферических газовых облаков, окружающих две массивные звезды.

На видео туманность Гомункул выглядит как ярко-синее облако, излучающее высокоэнергетические рентгеновские лучи, которые генерируются двумя близко расположенными массивными звездами. Туманность окружает яркое оранжевое кольцо рентгеновского излучения, которое, похоже, со временем растет и расширяется. Примечательно, что видео и суммированное изображение, полученные в результате наблюдений Чандры, раскрывают ранее неизвестные подробности насыщенной событиями истории Эта Киля, включая быстрое расширение кольца и наличие слабой рентгеновской оболочки за его пределами.

Астрономы определили, что эта слабая рентгеновская оболочка, очерченная в результате наблюдений, имеет аналогичную форму и ориентацию с туманностью Гомункул. Это предполагает общее происхождение обеих структур. Изучая движение газовых сгустков, исследователи пришли к выводу, что звездный материал был выброшен из Эта Киля между 1200 и 1800 годами, еще до наблюдаемого Великого извержения в 1843 году. По мере распространения взрывной волны в космосе она столкнулась с межзвездным материалом, нагревая его и образуя яркое рентгеновское кольцо. Однако теперь взрывная волна вышла за кольцо, что привело к исчезновению рентгеновской яркости Эта Киля.

Эти результаты, опубликованные в исследовании 2022 года в Astrophysical Journal, проливают свет на расширение Эта Киля и дают ценную информацию о ее прошлом. Майкл Коркоран из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде, который руководил исследованием, подчеркивает значение слабой рентгеновской оболочки, отмечая, что она раскрывает неотъемлемый компонент истории Эта Киля, который в противном случае остался бы неизвестным.

источники:

– Рентгеновская обсерватория НАСА «Чандра»

- Космический корабль ЕКА XMM-Ньютон.