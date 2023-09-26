Растущая проблема космического мусора

Способность человечества производить отходы не знает границ, и это не ограничивается нашей планетой. В настоящее время на орбите Земли находится около 3,000 неактивных спутников, а также сотни миллионов других фрагментов космического мусора. Такое скопление космического мусора представляет собой серьезную угрозу как для спутников, так и для будущих космических миссий.

Космический мусор, также известный как космический мусор, — это вышедшие из строя спутники, отработавшие ступени ракет и другие фрагменты, которые остались плавать в космосе. Эти объекты могут различаться по размеру: от несуществующих спутников размером с автобус до крошечных винтов и кусочков краски. Несмотря на свой небольшой размер, даже эти небольшие фрагменты могут двигаться с невероятно высокими скоростями и наносить существенный ущерб действующим спутникам.

Проблема космического мусора становится все более актуальной по нескольким причинам. Во-первых, огромное количество космического мусора представляет собой серьезную опасность столкновений. При таком большом количестве объектов на орбите Земли вероятность столкновений между спутниками или спутниками с обломками значительно выше. Эти столкновения могут привести к дальнейшей фрагментации, усугубляя проблему и создавая каскадный эффект, известный как Синдром Кесслера.

Синдром Кесслера, названный в честь ученого НАСА Дональда Кесслера, который предложил эту теорию в 1978 году, описывает сценарий, при котором столкновения между объектами в космосе порождают еще больше мусора, создавая самоподдерживающуюся цепную реакцию. Это сделает некоторые орбиты вокруг Земли недоступными и увеличит вероятность дальнейших столкновений, что в конечном итоге создаст значительную угрозу нашей способности использовать космос для спутниковой связи, мониторинга погоды и других важных приложений.

Важность решения проблемы космического мусора нельзя недооценивать. Для смягчения этой проблемы было предложено несколько стратегий, в том числе решения по активному удалению мусора, такие как захват и сведение с орбиты крупных объектов, а также меры по предотвращению образования нового космического мусора, такие как разработка спутников, которые будут «одноразовыми» и сжигаемыми. в атмосфере Земли после завершения миссии.

Мы должны действовать быстро и совместно для решения растущей проблемы космического мусора, принимая активные меры для обеспечения долгосрочной устойчивости деятельности человека в космосе. Невыполнение этого требования может не только привести к потере критически важной спутниковой инфраструктуры, но и ограничить будущие возможности научных исследований и технологического прогресса за пределами нашей планеты.

Источники: The Atlantic, НАСА.