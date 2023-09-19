Образование розовых алмазов: выводы из рудника Аргайл

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Кертина, горнодобывающей компании Rio Tinto и международными коллегами, углубилось в образование розовых алмазов и их связь с распадом суперконтинента. Исследование было сосредоточено на знаменитом алмазном руднике Аргайл в Западной Австралии, на котором добывается более 90% розовых алмазов в мире. Анализируя материал из шахты, исследователи определили, что извержение вулкана, которое вынесло алмазы на поверхность, произошло примерно 1.3 миллиарда лет назад и совпало с распадом суперконтинента Нуна.

Формирование розовых алмазов начинается глубоко в земной коре, где углерод под огромным давлением кристаллизуется в бесцветные алмазы. Столкновение континентальных блоков, как это видно в Кимберли и Северной Австралии, вызвало деформацию кристаллов алмаза, что привело к их розовой окраске. Исследователи также обнаружили, что алмазам необходимо быстро подняться на поверхность в результате извержения вулкана, чтобы сохранить свою алмазную форму.

Хотя исследование проливает свет на образование розовых алмазов и их связь с событиями распада суперконтинента, поиск подобных месторождений алмазов остается сложной задачей. Пласты, соединяющие континентальные блоки, могут покрыться осадками в течение миллионов или миллиардов лет, скрывая потенциальные алмазоносные месторождения. Кроме того, алмазоносные трубки зачастую узкие, что еще больше затрудняет их обнаружение.

Несмотря на эти проблемы, исследование дает ценную информацию старателям и алмазной отрасли при поиске потенциальных месторождений розовых алмазов. Понимание геологических процессов, лежащих в основе образования этих редких драгоценных камней, может помочь сузить потенциальные области для разведки и добычи. Однако ожидается, что процесс поиска розовых алмазов останется сложным и потребует обширных исследовательских и разведочных усилий.

источники:

– Основной источник: Nature Communications: «Время мантийного метасоматоза при формировании месторождения алмазов Аргайл, Западная Австралия».

– Дополнительный источник: ABC News Australia: «Алмазы Аргайл: знаменитые розовые драгоценные камни шахты в глубинке, рожденные в результате распада древнего суперконтинента».