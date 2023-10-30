Новый взгляд на Килонову: взрывные космические события

Ученые из Университета Уорика в сотрудничестве с НАСА и другими исследовательскими институтами сделали революционное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Впервые им удалось проанализировать килоновую звезду, проливая свет на загадочную природу этих взрывных космических событий.
Килоновы, хотя и не такие жестокие, как сверхновые, все же являются захватывающим явлением. Они возникают, когда две нейтронные звезды сближаются друг с другом и сталкиваются, вызывая мощный взрыв. Эти события происходят относительно редко и быстро, что затрудняет их изучение. Однако с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба астрономам удалось поймать и проанализировать килоновую, известную как GRB 230307A.
Наблюдая за последствиями взрыва, ученые получили новое представление о тяжелых элементах, образующихся во время килоновой звезды. Предыдущие теории предполагали, что эти события могут привести к появлению других тяжелых элементов, помимо тех, которые создаются в сверхновых. Теперь астрономы подтвердили эту гипотезу, обнаружив присутствие теллура, тяжелого элемента.
Кроме того, исследователи также проследили происхождение двух нейтронных звезд, участвующих в килоновой. Они обнаружили, что эти звезды принадлежали спиральной галактике, расположенной примерно в 120,000 XNUMX световых годах от места последнего взрыва. Интересно, что этим нейтронным звездам потребовалось несколько сотен миллионов лет, чтобы по спирали сблизиться друг с другом и столкнуться, в то время как фактическое событие килоновой длилось всего лишь считанные секунды.
Эти революционные открытия открывают новые возможности для понимания образования тяжелых элементов и процессов, происходящих во время космических столкновений. Астрономы, участвующие в этом исследовании, все еще анализируют огромные объемы собранных данных, и, возможно, нас ждут еще более захватывающие открытия.
Вопросы и ответы:
Вопрос: Что такое килонова?
Ответ: Килоновая — это космическое событие, вызванное столкновением двух нейтронных звезд.
Вопрос: Чем килоновая отличается от сверхновой?
Ответ: Килоновые не такие жестокие, как сверхновые, но они все же приводят к взрывным космическим событиям.
Вопрос: Почему килоновы трудно изучать?
Ответ: Килоновы — редкие и быстрые события, поэтому их сложно фиксировать и анализировать.
Вопрос: Что астрономы открыли с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба?
Ответ: С помощью телескопа ученые впервые смогли проанализировать килоновую звезду и обнаружить присутствие тяжелых элементов, таких как теллур.
Вопрос: Откуда взялись две нейтронные звезды, участвующие в килоновой?
Ответ: Нейтронные звезды произошли из спиральной галактики, расположенной на расстоянии 120,000 XNUMX световых лет от места последнего взрыва.
источники:
1. Уорикский университет
2. Космический телескоп Уэбба
3. BBC Уэст-Мидлендс