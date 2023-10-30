Новый взгляд на Килонову: взрывные космические события

Ученые из Университета Уорика в сотрудничестве с НАСА и другими исследовательскими институтами сделали революционное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Впервые им удалось проанализировать килоновую звезду, проливая свет на загадочную природу этих взрывных космических событий.

Килоновы, хотя и не такие жестокие, как сверхновые, все же являются захватывающим явлением. Они возникают, когда две нейтронные звезды сближаются друг с другом и сталкиваются, вызывая мощный взрыв. Эти события происходят относительно редко и быстро, что затрудняет их изучение. Однако с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба астрономам удалось поймать и проанализировать килоновую, известную как GRB 230307A.

Наблюдая за последствиями взрыва, ученые получили новое представление о тяжелых элементах, образующихся во время килоновой звезды. Предыдущие теории предполагали, что эти события могут привести к появлению других тяжелых элементов, помимо тех, которые создаются в сверхновых. Теперь астрономы подтвердили эту гипотезу, обнаружив присутствие теллура, тяжелого элемента.

Кроме того, исследователи также проследили происхождение двух нейтронных звезд, участвующих в килоновой. Они обнаружили, что эти звезды принадлежали спиральной галактике, расположенной примерно в 120,000 XNUMX световых годах от места последнего взрыва. Интересно, что этим нейтронным звездам потребовалось несколько сотен миллионов лет, чтобы по спирали сблизиться друг с другом и столкнуться, в то время как фактическое событие килоновой длилось всего лишь считанные секунды.

Эти революционные открытия открывают новые возможности для понимания образования тяжелых элементов и процессов, происходящих во время космических столкновений. Астрономы, участвующие в этом исследовании, все еще анализируют огромные объемы собранных данных, и, возможно, нас ждут еще более захватывающие открытия.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое килонова?

Ответ: Килоновая — это космическое событие, вызванное столкновением двух нейтронных звезд.

Вопрос: Чем килоновая отличается от сверхновой?

Ответ: Килоновые не такие жестокие, как сверхновые, но они все же приводят к взрывным космическим событиям.

Вопрос: Почему килоновы трудно изучать?

Ответ: Килоновы — редкие и быстрые события, поэтому их сложно фиксировать и анализировать.

Вопрос: Что астрономы открыли с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба?

Ответ: С помощью телескопа ученые впервые смогли проанализировать килоновую звезду и обнаружить присутствие тяжелых элементов, таких как теллур.

Вопрос: Откуда взялись две нейтронные звезды, участвующие в килоновой?

Ответ: Нейтронные звезды произошли из спиральной галактики, расположенной на расстоянии 120,000 XNUMX световых лет от места последнего взрыва.

источники:

1. Уорикский университет

2. Космический телескоп Уэбба

3. BBC Уэст-Мидлендс