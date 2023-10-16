CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Опасности закиси азота: более пристальный взгляд на рекреационный наркотик

ByМамфо Брешиа

Октябрь 16, 2023
Опасности закиси азота: более пристальный взгляд на рекреационный наркотик

Закись азота, широко известная как «веселящий газ», представляет собой рекреационный наркотик, который завоевал популярность среди молодежи благодаря своей доступности и легкой доступности в Интернете. Однако этот рекреационный наркотик сопряжен с серьезными рисками для здоровья, особенно с неврологическими проблемами, связанными с дефицитом витамина B12.

Хроническое употребление закиси азота может привести к повреждению спинного мозга, повреждению нервов, влияющему на силу и чувствительность, а также поведенческим отклонениям. Эти симптомы указывают на функциональный дефицит витамина B12. Очень важно, чтобы медицинские работники узнавали об использовании закиси азота, когда у пациентов наблюдаются симптомы, указывающие на дефицит витамина B12.

Кроме того, закись азота используется не только в качестве рекреационного наркотика, но и в качестве анестетика при педиатрических и стоматологических процедурах. Его низкая стоимость и доступность в Интернете делают его привлекательным вариантом для тех, кто ищет быстрый эффект. По данным Глобального исследования наркотиков 2021 года, 10% респондентов со всего мира и 15% респондентов из Канады сообщили об употреблении закиси азота в предыдущем году.

Вызывающий обеспокоенность рост использования закиси азота в рекреационных целях побудил медицинских работников задуматься о связанных с этим последствиях для здоровья. Доктор Сирил Де Алле, специалист по внутренним болезням и резидент Больницы для больных детей (SickKids) и Университета Торонто, подчеркивает необходимость того, чтобы врачи интересовались использованием закиси азота у пациентов с необъяснимыми симптомами, указывающими на дефицит витамина B12 или другие совместимые неврологические симптомы.

Лечение токсичности закиси азота включает прекращение использования этого вещества, добавок витамина B12 и метионина. Крайне важно повысить осведомленность об опасностях закиси азота как рекреационного наркотика и усилить профилактические меры для защиты здоровья и благополучия людей.

Ссылки:
– «Диагностика и лечение токсичности, связанной с рекреационным использованием закиси азота», Сирил Де Алле и Дэвид Н. Джуурлинк, журнал Канадской медицинской ассоциации.

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Разрушительное воздействие пожаров на Пантанал в 2020 году

Октябрь 18, 2023 Габриэль Бота
Наука

Эмиссионная спектроскопия циклотронного излучения: перспективный подход к измерению массы неуловимого нейтрино

Октябрь 18, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Понимание и смягчение последствий оползней: необходимое усилие

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Разрушительное воздействие пожаров на Пантанал в 2020 году

Октябрь 18, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Эмиссионная спектроскопия циклотронного излучения: перспективный подход к измерению массы неуловимого нейтрино

Октябрь 18, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Понимание и смягчение последствий оползней: необходимое усилие

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Церера: разгадка тайны ее органических химикатов

Октябрь 18, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев