Опасности закиси азота: более пристальный взгляд на рекреационный наркотик

Закись азота, широко известная как «веселящий газ», представляет собой рекреационный наркотик, который завоевал популярность среди молодежи благодаря своей доступности и легкой доступности в Интернете. Однако этот рекреационный наркотик сопряжен с серьезными рисками для здоровья, особенно с неврологическими проблемами, связанными с дефицитом витамина B12.

Хроническое употребление закиси азота может привести к повреждению спинного мозга, повреждению нервов, влияющему на силу и чувствительность, а также поведенческим отклонениям. Эти симптомы указывают на функциональный дефицит витамина B12. Очень важно, чтобы медицинские работники узнавали об использовании закиси азота, когда у пациентов наблюдаются симптомы, указывающие на дефицит витамина B12.

Кроме того, закись азота используется не только в качестве рекреационного наркотика, но и в качестве анестетика при педиатрических и стоматологических процедурах. Его низкая стоимость и доступность в Интернете делают его привлекательным вариантом для тех, кто ищет быстрый эффект. По данным Глобального исследования наркотиков 2021 года, 10% респондентов со всего мира и 15% респондентов из Канады сообщили об употреблении закиси азота в предыдущем году.

Вызывающий обеспокоенность рост использования закиси азота в рекреационных целях побудил медицинских работников задуматься о связанных с этим последствиях для здоровья. Доктор Сирил Де Алле, специалист по внутренним болезням и резидент Больницы для больных детей (SickKids) и Университета Торонто, подчеркивает необходимость того, чтобы врачи интересовались использованием закиси азота у пациентов с необъяснимыми симптомами, указывающими на дефицит витамина B12 или другие совместимые неврологические симптомы.

Лечение токсичности закиси азота включает прекращение использования этого вещества, добавок витамина B12 и метионина. Крайне важно повысить осведомленность об опасностях закиси азота как рекреационного наркотика и усилить профилактические меры для защиты здоровья и благополучия людей.

Ссылки:

– «Диагностика и лечение токсичности, связанной с рекреационным использованием закиси азота», Сирил Де Алле и Дэвид Н. Джуурлинк, журнал Канадской медицинской ассоциации.