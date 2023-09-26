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Приготовьтесь к невероятному шоу северного сияния

ByМамфо Брешиа

сентябрь 26, 2023
Приготовьтесь к невероятному шоу северного сияния

Приготовьтесь к невероятному небесному зрелищу, поскольку прогнозируется, что северное сияние, также известное как северное сияние, в ближайшие 18 месяцев будет более заметным, чем за последние 20 лет. Ученые ожидают, что это небесное явление будет не только появляться чаще, но и будет видно с большей площади, что увеличит ваши шансы стать свидетелем этого впечатляющего чуда природы в небе.

По словам Марка Миша, научного сотрудника Университета Колорадо в Боулдере и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), наблюдатели за небом чрезвычайно воодушевлены этими предсказаниями. Но как именно эксперты могут прогнозировать активность северного сияния? Ответ кроется в солнечных пятнах, темных областях на поверхности Солнца, которые указывают на вероятность наблюдения северного сияния на Земле.

С 2022 года наблюдается заметный рост активности солнечных пятен, поэтому ученые полагают, что ближайшие 18 месяцев предоставят прекрасную возможность стать свидетелями северного сияния. Солнечные пятна являются индикаторами магнитной активности Солнца, которая может влиять на магнитное поле Земли и создавать условия, необходимые для возникновения северного сияния.

Итак, следите за небом в течение следующих полутора лет и будьте готовы увидеть одно из самых впечатляющих явлений природы. Повышенная видимость и более широкий диапазон обзора делают это уникальным шансом ощутить красоту и волшебство северного сияния. Не пропустите это невероятное небесное явление!

Источники: Новости NBC.

By Мамфо Брешиа

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