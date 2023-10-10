Проект НАСА «Олимп» направлен на строительство домов на Луне к 2040 году.

НАСА приступает к амбициозному проекту под названием «Проект Олимп», целью которого является строительство домов на Луне к 2040 году. Эта инициатива направлена ​​на то, чтобы сделать лунную поверхность пригодной для жизни не только для астронавтов, но и для гражданских лиц. Агентство полагает, что этого можно достичь, отправив на Луну 3D-принтер и используя специальный лунный бетон для построения структур слой за слоем.

Лунный бетон будет изготовлен из каменной крошки, фрагментов минералов и пыли, найденных на поверхности Луны. Несмотря на вопросы о осуществимости этого проекта, ученые НАСА утверждают, что он достижим, если агентство сможет продолжать соответствовать своим критериям.

Чтобы воплотить это видение в жизнь, НАСА полагается на передовые технологии и партнерские отношения с университетами и частными компаниями. Они сотрудничали с ICON, компанией строительных технологий, базирующейся в Остине, штат Техас, для разработки космической строительной системы. ICON получила финансирование от НАСА и недавно объявила о выделении на этот проект дополнительных 60 миллионов долларов.

3D-принтер, который в настоящее время проходит испытания, будет отправлен на Луну в феврале 2024 года. Это знаменует собой значительный шаг вперед в планах НАСА по исследованию Луны. В ноябре 2024 года запланирован запуск корабля «Артемида II», который доставит четырех членов экипажа в 10-дневный полет вокруг Луны. В этой миссии будет участвовать первая женщина и первый чернокожий человек в истории, совершившие это путешествие.

Решимость НАСА создать подразделение в космосе отражает поворотный момент в освоении человеком. Сотрудничество агентства с инновационными партнерами и использование передовых технологий обеспечивают прочную основу для достижения поставленных целей. Несмотря на то, что впереди нас ждут проблемы, НАСА по-прежнему с оптимизмом смотрит на будущее лунных структур и потенциал обитаемой лунной поверхности.

источники:

- Нью-Йорк Таймс

- Удача