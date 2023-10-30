Новый метод обнаружения обитаемых экзопланет

С постоянно растущим числом открываемых экзопланет возможность найти планету с жизнью кажется ближе, чем когда-либо прежде. Однако доказать существование жизни на этих далеких мирах оказалось серьезной проблемой. Многие ученые сосредоточились на изучении состава атмосферы экзопланет в поисках молекулярных биосигнатур, которые могли бы указывать на наличие жизни. Но точно идентифицировать эти биосигнатуры сложно, поскольку некоторые молекулы, производимые жизнью на Земле, также могут быть созданы в результате геологических процессов.

Недавнее исследование предлагает новый подход к этой проблеме путем сравнения состава атмосферы потенциально обитаемой экзопланеты с составом атмосферы других планет в той же звездной системе. Исследователи утверждают, что, поскольку планеты формируются внутри дисков обломков молодых звезд, они, вероятно, имеют схожий состав. Команда особенно сосредоточилась на обилии атмосферного углерода среди этих миров.

Углерод является не только фундаментальным элементом жизни на Земле, но также взаимодействует с водой и может геологически храниться в горных породах. Исследователи предполагают, что если экзопланета в обитаемой зоне звезды имеет значительно меньше атмосферного углерода по сравнению с аналогичными мирами в ее системе, это может быть убедительным индикатором присутствия воды и органической жизни. Этот подход можно проиллюстрировать сравнением Земли, Венеры и Марса в нашей Солнечной системе. Хотя все три планеты примерно расположены в обитаемой зоне Солнца, Земля выделяется своей атмосферой, состоящей в основном из азота и кислорода и лишь незначительной доли углекислого газа. Эта резкая разница в содержании атмосферного углерода делает Землю вероятным кандидатом на место жизни по сравнению с соседними планетами.

Чтобы продемонстрировать этот метод, ученые исследовали звездную систему Траппист-1 — красную карликовую звезду с семью известными планетами, похожими по размеру на Землю. Три из этих планет попадают в обитаемую зону, что делает ее идеальным тестом для сравнения экзомиров. Используя будущий космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), исследователи подсчитали, что, проанализировав десять или более явных транзитов траппистской планеты, они смогут определить, снизился ли на ней уровень углекислого газа. Планета в потенциально обитаемом диапазоне с низким уровнем CO2 могла бы стать многообещающим кандидатом для дальнейших исследований.

Важно отметить, что уровень пониженного содержания CO2 сам по себе не может считаться окончательным индикатором жизни. Хотя наличие жизни и больших водоемов может снизить содержание углерода в атмосфере, существуют и другие геологические факторы, которые могут иметь тот же эффект. Кроме того, возможность замерзания CO2 на темной стороне приливно-зависимых планет также может снизить содержание углерода в атмосфере. Поэтому, даже если ни на одной из траппистских планет не наблюдается низкий уровень содержания углерода в атмосфере, это не исключает возможности существования жизни на этих мирах.

Хотя этот метод не дает убедительных доказательств существования инопланетной жизни, он сужает список экзопланет, заслуживающих дальнейшего изучения. Точно так же, как ранние наблюдения экзопланет привели к идентификации планет-кандидатов, существование которых позже подтвердилось, JWST потенциально может идентифицировать экзомиры-кандидаты, в которых есть жизнь, указывая ученым направление к убедительным доказательствам существования внеземной жизни. Этот новый подход вызывает волнение и возобновляет надежду на открытие обитаемых экзопланет и жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Часто задаваемые вопросы

Как ученые ищут жизнь на экзопланетах?

Ученые ищут жизнь на экзопланетах, изучая состав их атмосфер на предмет молекулярных биосигнатур, указывающих на наличие жизни.

Почему сложно идентифицировать биосигнатуры?

Выявить биосигнатуры сложно, поскольку некоторые молекулы, производимые жизнью на Земле, также могут быть созданы в результате геологических процессов.

Как работает новый метод сравнения состава атмосферы?

Новый метод сравнивает состав атмосферы потенциально обитаемой экзопланеты с составом атмосферы других планет той же звездной системы, чтобы определить изменения в ключевых элементах, таких как углерод, который может служить индикатором присутствия воды и органической жизни.

Является ли пониженное содержание CO2 окончательным индикатором жизни?

Хотя пониженный уровень CO2 может быть убедительным индикатором жизни, он также может быть вызван другими геологическими процессами. Таким образом, снижение уровня CO2 само по себе не является убедительным доказательством существования инопланетной жизни.

Какую роль в этом исследовании играет космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST)?

JWST будет способен анализировать уровни углекислого газа в атмосфере экзопланет, что позволит ученым определить, имеет ли планета, находящаяся в пределах обитаемого диапазона, истощенный уровень CO2, что потенциально указывает на наличие жизни.