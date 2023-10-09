Потенциал атмосферы Тритона для аэроторможения

Аэроторможение — это метод, часто используемый космическими кораблями для уменьшения их скорости по прибытии в разные планетные системы. Погружаясь в атмосферу небесного тела внутри системы, такого как Луна или сама планета, космический корабль может использовать сопротивление атмосферы для замедления, что позволяет ему выйти на орбиту без необходимости в дополнительном топливе. Это приводит к снижению веса и снижению затрат на миссию.

Однако орбитальная динамика, участвующая в маневрах аэроторможения, очень сложна и требует тщательных расчетов. Исследователи Джейкоб Брисби и Джеймс Лайн из Университета Теннесси в Ноксвилле провели математический анализ наименее изученной планетной системы нашей солнечной системы — Нептуна.

Поскольку у Нептуна 14 спутников, исследователи сосредоточились на Тритоне, самом большом спутнике, для изучения аэроторможения. Тритон обладает атмосферой, хотя ее плотность составляет лишь около четверти атмосферы Титана, которая ранее использовалась для аэроторможения во время миссии к Сатурну в 1990-х годах.

Одним из преимуществ Тритона для аэроторможения является его ретроградная орбита вокруг Нептуна, которая позволяет быстро снижать скорость, что приводит к дополнительной экономии топлива. Предыдущие исследования Брисби и Лайна заложили основу для расчетов, представленных в их недавней статье. Основное внимание в документе было уделено включению в проект миссии проверенной в полете технологии аэроторможения, известной как летные испытания надувного замедлителя на низкой околоземной орбите (LOFTID).

LOFTID состоит из большого теплозащитного экрана, прикрепленного к передней кромке космического корабля и успешно прошедшего летные испытания в прошлом году. Детали этого летного испытания послужили основой для математического анализа в статье. Результаты показали, что, используя относительно разреженную атмосферу Тритона и технологию LOFTID, можно замедлить космический корабль настолько, чтобы он мог выйти на орбиту Нептуна.

Однако существует ряд проблем, которые необходимо решить. Путешествие к Нептуну займет примерно 15 лет, и космическому кораблю необходимо будет приблизиться к системе под определенным углом, чтобы полностью использовать ретроградную орбиту Тритона. Кроме того, перед миссией необходимо будет разработать технологию отделения, поскольку она не была частью первоначальной демонстрации LOFTID.

В настоящее время не запланировано никаких подтвержденных миссий к Нептуну, за исключением потенциально китайской миссии, которую планируется запустить в следующем году. Это оставляет Брисби и Лайн достаточно времени для дальнейшего совершенствования своей концепции и потенциального участия в недорогой миссии по исследованию спутника Нептуна Тритона.

источники:

– Brisby & Lyne – Система аэрогравитации Triton с использованием проверенного в полете надувного аэротормоза для захвата орбиты Нептуна

– UT – Прибытие Тритона стало хаосом для остальных спутников Нептуна.

– UT – «Новые горизонты» обнаружили спутник Нептуна Тритон

– UT – НАСА хочет отправить недорогую миссию для исследования спутника Нептуна Тритона