Новая статья: Борьба с луговыми полевками: эффективные стратегии защиты газона

Луговые полевки, мелкие грызуны, обычно встречающиеся по всему Айдахо, могут нанести ущерб газонам и ландшафту. Эти коренастые наземные существа имеют длину от 4½ до 5½ дюймов, включая хвост. Хотя они остаются активными круглый год, их ущерб часто остается незамеченным до весенней оттепели после снегопада.

Питаясь корнями, стеблями, травой, семенами и подземными репродуктивными структурами, такими как луковицы и клубни, луговые полевки могут нанести значительный ущерб деревьям и газонам. Они грызут стебли, кору и корни, создавая сеть неглубоких туннелей на газонах и оставляя после себя разрушительный след.

Популяции полевок следуют циклическим закономерностям, переживая незначительные пики каждые четыре-шесть лет и взрывные популяционные взрывы каждые 10-12 лет. К сожалению, эти циклы непредсказуемы, и их сложно контролировать с помощью болезней, если только популяция не станет чрезвычайно плотной.

Продолжительность жизни полевок обычно составляет от двух до 16 месяцев, в течение которых они размножаются круглый год. Поскольку размер помета варьируется от одного до 11 (но обычно от трех до шести) детенышей, полевки имеют примерно от одного до пяти литров в год. Самки могут стать половозрелыми через 35–40 дней после рождения, что делает их скорость размножения довольно высокой.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Как я могу предотвратить повреждение моего газона полевками?

Ответ: Крайне важно регулярно проверять вашу собственность на предмет признаков повреждения полевок. Чтобы отпугнуть полевок, соблюдайте постоянную практику кошения и очищайте пораженные участки от сорняков и мусора. Защитите деревья, кустарники и клумбы, окружив их сетчатой ​​проволокой толщиной 3/8 дюйма, установленной на шесть дюймов ниже поверхности почвы и на шесть дюймов над землей. В качестве альтернативы эффективными входными барьерами могут служить алюминиевые оклады или аналогичные материалы.

Вопрос: Существуют ли ловушки, которые помогут уменьшить урон от полевок?

Ответ: Эффективными могут быть деревянные ловушки, расположенные заподлицо с землей и под прямым углом к ​​взлетно-посадочной полосе. Прикрепите ловушки к земле, чтобы хищники не унесли их. Арахисовое масло, овсянка или кусочки яблока — идеальные приманки для поимки полевок. Не забывайте ежедневно проверять ловушки и безопасно избавляться от мертвых полевок. Располагайте ловушки в недоступном для детей и мелких домашних животных месте.

Вопрос: Могу ли я использовать химикаты для борьбы с нашествием полевок?

Ответ: Можно травить полевок химикатами вручную, но это требует особых мер предосторожности. Приманочные станции, закрытые кормушки, размещенные на взлетных полосах или рядом с норами, могут быть заполнены токсичной приманкой. Предварительная наживка нетоксичной приманкой, аналогичной токсичной версии, может повысить эффективность. Кроме того, можно использовать такие химические вещества, как фосфид цинка, но только сертифицированными специалистами. Химические приманки с антикоагулянтами, обычно в форме гранул или блоков, требуют многократного кормления, чтобы быть смертоносными, и их следует размещать под землей или на станции для приманок.

Важно прочитать и следовать всем инструкциям на этикетке при использовании химикатов для борьбы с полевок.

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