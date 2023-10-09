Извержения вулканов и астрономические циклы, связанные с изменением климата и массовыми вымираниями

Группа ученых пришла к выводу, что изменение климата, произошедшее за последние 260 миллионов лет и приведшее к массовому вымиранию жизни, можно объяснить масштабными извержениями вулканов и последующими экологическими кризисами. Эти извержения выбросили большое количество углекислого газа в атмосферу Земли, что привело к резкому потеплению парникового климата и почти смертельным или смертельным условиям.

Исследователи, чей анализ опубликован в журнале Earth-Science Reviews, также обнаружили, что эти извержения вулканов и экологические кризисы совпадают с критическими изменениями орбиты планеты в Солнечной системе. Явления происходят каждые 26–33 миллиона лет и следуют циклическим закономерностям. Это говорит о том, что геологические процессы на Земле могут контролироваться астрономическими циклами в Солнечной системе и галактике Млечный Путь.

Хотя это исследование не имеет никакого отношения к изменению климата в 20-м и 21-м веках, вызванному деятельностью человека, оно подтверждает общепризнанное влияние выбросов углекислого газа на потепление климата. Анализ был сосредоточен на извержениях континентального паводкового базальта (CFB), крупнейших вулканических извержениях лавы на Земле и других крупных геологических событиях за последние 260 миллионов лет.

Эти события включали бескислородные явления в океане (периоды обеднения кислорода в океанах Земли), гипертермальные климатические импульсы (быстрое повышение глобальной температуры) и массовое вымирание морской и неморской жизни. Исследователи обнаружили, что извержения CFB часто совпадали с этими смертоносными геологическими явлениями, подчеркивая значительное влияние вулканической активности.

О связи извержений вулканов с астрономическими циклами свидетельствует тесное соответствие геологических и астрофизических циклов. Исследователи отмечают, что эта связь поднимает вопросы о том, как астрономические движения планеты нарушают внутренние геологические процессы Земли.

В этом исследовании подчеркивается, что события, происходящие на Земле, происходят в контексте нашей астрономической среды. В исследовательскую группу входят ученые из биологического факультета Нью-Йоркского университета, Института науки Карнеги и Барнард-колледжа.

источники:

– Нью-Йоркский университет [URL не указан]