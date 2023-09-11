Важность наклономеров для мониторинга вулканов

Наклонметры на протяжении десятилетий играли решающую роль в мониторинге вулканов, предоставляя ценную информацию о поведении вулканов и движении магмы. Хотя в последние годы спутниковые методы стали более распространенными, наклономеры остаются надежным и важным инструментом для ученых.

Использование данных о наклоне при мониторинге вулканов восходит к началу 20 века, когда ученые начали осознавать корреляцию между извержениями вулканов и изменениями топографии. Доктор Томас Джаггар, вулканолог-новатор, начал отслеживать изменения наклона гавайских вулканов в 1917 году с помощью специально разработанных инструментов.

Одно из значительных достижений в технологии наклономеров произошло в 1950-х годах, когда доктор Джерри Итон разработал наклономер с водяной трубкой. Этот инструмент позволил точно измерить наклон, что позволило ученым отслеживать движение вершины Килауэа во время извержений. Наклономер с водяной трубкой состоит из трех соединенных между собой резервуаров с водой, которые перемещаются в зависимости от наклона земли. Измерив глубину воды в каждом горшке, ученые могут определить степень наклона.

Непрерывная запись данных о наклоне водяной трубы оказалась неоценимой, поскольку она обеспечила временные ряды измерений, позволяющие идентифицировать циклы инфляции и дефляции между извержениями. Эта непрерывная запись наклона позволила ученым сделать открытия, которые были бы невозможны, если бы данные собирались только во время извержений.

В 1970-х годах были представлены электронные наклономеры, обеспечивающие еще более точные измерения. Эти приборы устанавливаются в защищенных скважинах и могут каждую минуту измерять наклон до долей микрорадиана.

В последние годы данные о наклоне вершины Килауэа показали сходство с записями 1950-1970-х годов, что указывает на то, что поведение вулкана существенно не изменилось с момента извержения 2018 года. Эта непрерывность позволяет ученым использовать прошлые данные для прогнозирования будущего поведения и проверки гипотез о водопроводной системе вулкана.

Недавние наблюдения с помощью наклономеров возле кальдеры Килауэа предполагают накопление магмы в резервуаре Южной кальдеры, аналогичное предыдущим событиям в 2015 и 2021 годах. Эти знания помогают ученым понять текущие процессы и могут дать новое представление о прошлом поведении вулкана.

В заключение отметим, что наклономеры стали важным инструментом мониторинга вулканов, обеспечивая непрерывные измерения наклона и способствуя нашему пониманию вулканической активности. Длительная и точная регистрация наклона Килауэа продолжает способствовать новым открытиям и прогнозам будущих извержений.

источники:

– Геологическая служба США, Гавайская вулканическая обсерватория (USGS) Volcano Watch

– Геологическая служба США (USGS)