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Новое исследование предсказывает, что люди и млекопитающие могут прожить на Земле только 250 миллионов лет

ByМамфо Брешиа

сентябрь 26, 2023
Новое исследование предсказывает, что люди и млекопитающие могут прожить на Земле только 250 миллионов лет

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, люди и другие млекопитающие могут существовать на Земле всего 250 миллионов лет. Исследование предсказывает, что через 250 миллионов лет континенты столкнутся и образуют один массивный блок суши под названием Пангея Ультима. Этот новый суперконтинент будет расположен вдоль экватора в тропическом регионе Земли.

Исследователи использовали компьютерное моделирование для прогнозирования континентальных сдвигов и атмосферных изменений на протяжении миллионов лет. Они обнаружили, что столкновение суши с образованием Пангеи Ультима может создать суперконтинент с вулканической активностью, выделяющей углекислый газ. В сочетании с увеличением солнечной энергии и более высокими концентрациями углекислого газа в атмосфере эти условия, вероятно, сделают Пангею Ультима негостеприимной для млекопитающих.

Ведущий автор Алекс Фарнсворт, метеоролог и разработчик палеоклиматических моделей из Бристольского университета, написал в Твиттере, что сильная жара на Пангее Ультима может привести к массовому вымиранию млекопитающих и других форм жизни. Несмотря на то, что млекопитающие умеют выживать в различных климатических условиях, у них есть термофизиологические пределы, и они могут переносить только определенный диапазон температур. Новое исследование предполагает, что большая часть Пангеи Ультима будет очень жаркой и сухой, что сделает ее непригодной для проживания млекопитающих.

Исследование также поднимает вопросы об обитаемости других планет и спутников Солнечной системы. Фарнсворт сравнил Пангею Ультима с такими планетами, как Марс и Венера, предполагая, что новый суперконтинент будет ближе к Венере с точки зрения обитаемости. Это исследование подчеркивает важность тектоники в определении того, пригодно ли место для проживания или нет.

Исследователи отметили, что жизнь на Пангее Ультима может вымереть в целом, если температура поднимется до такой степени, что растения больше не смогут осуществлять фотосинтез. Это приведет к снижению уровня кислорода в атмосфере. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как растения могут адаптироваться в этой будущей среде.

В целом, это исследование дает ценную информацию о будущем Земли и потенциальных проблемах, с которыми млекопитающие, включая человека, могут столкнуться в ближайшие миллионы лет.

источники:
– Природные геонауки: [название]
– Алекс Фарнсворт: [Твиттер]
– Бристольский университет: [URL веб-сайта]

By Мамфо Брешиа

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