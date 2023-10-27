Новые взгляды на извержения вулканов и климатические особенности

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, пролило свет на связь между извержениями вулканов и нарушениями климатических циклов глобального масштаба. Результаты исследования показывают, что извержения вулканов в тропических регионах вблизи экватора могут привести к резким изменениям во взаимодействии климата океана и атмосферы, в частности, к южному колебанию Эль-Ниньо (ENSO) и диполю Индийского океана (IOD).

IOD — это климатическая модель, характеризующаяся контрастами температур в восточной и западной части Индийского океана. Положительные фазы IOD приводят к значительным изменениям температуры, осадков и режима ветра в соседних регионах. И наоборот, отрицательные фазы IOD меняют эти условия. Исследование показало, что сильные извержения вулканов в тропиках вызывают отрицательный IOD сразу после извержения, за которым следует положительная фаза в следующем году. Эти аномалии IOD могут сохраняться в течение 7-8 лет, прежде чем вернуться к условиям, существовавшим до извержения.

Исследователи также исследовали влияние Междесятилетнего Тихоокеанского колебания (IPO), другого климатического цикла, который длится 20-30 лет. Они обнаружили, что фаза IPO может еще больше повлиять на силу реакции IOD. Отрицательная фаза IPO усиливает отрицательный IOD, а положительная фаза IPO усиливает положительную IOD.

Кроме того, в исследовании изучалась связь между колебаниями ЭНСО и извержениями вулканов. Было замечено, что после крупных тропических извержений в первый год происходит потепление Эль-Ниньо, за которым следуют условия Ла-Нинья. Реакция ENSO отстает от реакции IOD на 2 месяца.

Глубина термоклина — резкого градиента температуры в океанах — также играет роль в реакции климата на извержения вулканов. Положительные условия IPO приводят к более мелкому термоклину в восточной части Индийского океана, ослабляя градиент температуры поверхности моря и нейтрализуя IOD после извержения. И наоборот, отрицательные условия IPO углубляют термоклин, усиливая градиент температуры поверхности моря и подготавливая Индийский океан для более сильных негативных событий IPO.

Это новое понимание сложных взаимодействий между извержениями вулканов и климатическими условиями предоставляет ценную информацию для регионов, склонных к вулканической активности. Понимание потенциального воздействия на климат может помочь в проведении оценок рисков и подготовке к экстремальным климатическим явлениям. Принимая упреждающие меры, сообщества и окружающая среда могут быть лучше защищены от последствий извержений вулканов.

Вопросы и ответы:

Что такое Южное колебание Эль-Ниньо (ENSO) и диполь Индийского океана (IOD)?

ЭНСО – это климатическое взаимодействие океана и атмосферы, характеризующееся изменениями температуры поверхности моря в Тихом океане. Это приводит к изменениям климата и может вызвать явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья. IOD — это климатическая модель, связанная с температурными контрастами в восточной и западной части Индийского океана, влияющая на температуру, осадки и характер ветра в соседних регионах.

Как долго могут продолжаться изменения климата после извержения вулкана?

Нарушения климатических моделей, в частности аномалии IOD, могут длиться в течение 7-8 лет после извержения вулкана, прежде чем вернуться к условиям, предшествовавшим извержению.

Что такое Междесятилетнее Тихоокеанское колебание (IPO)?

IPO — это климатический цикл, который длится 20–30 лет и происходит на большей территории, охватывая оба полушария. Он влияет на температуру тропической части Тихого океана и северных регионов во время его положительных и отрицательных фаз.

Как извержения вулканов влияют на глобальное радиационное воздействие?

Извержения вулканов выбрасывают в атмосферу аэрозоли, что может привести к охлаждающему эффекту. Это похолодание может длиться месяцами или годами, влияя на глобальное радиационное воздействие, которое представляет собой баланс между поступающей и исходящей солнечной радиацией. Воздействие на климатические модели, такие как IOD и ENSO, должно быть достаточно сильным, чтобы перевесить воздействие понижения температуры.

(Источник: Письма о геофизических исследованиях.)