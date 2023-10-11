Массивные извержения вулканов связаны с изменением климата и массовыми вымираниями за 260 миллионов лет

Недавнее исследование, опубликованное в Earth-Science Reviews, показывает, что массивные извержения вулканов и последующие экологические кризисы сыграли значительную роль в изменении климата и массовых вымираниях на протяжении последних 260 миллионов лет. Эти извержения выбросили большие объемы углекислого газа в атмосферу Земли, что привело к сильному парниковому потеплению и почти смертельным или смертельным условиям для жизни на планете.

Исследование предполагает, что эти вулканические события, которые происходят каждые 26–33 миллиона лет, совпадают с критическими изменениями на орбите Земли в Солнечной системе. Эта связь между астрономическими циклами и геологическими процессами бросает вызов прежним представлениям о том, что геологические события определялись исключительно процессами внутри планеты.

По словам Майкла Рампино, профессора Нью-Йоркского университета, эти силы сходились несколько раз в истории Земли, что приводило к радикальным изменениям климата. Однако исследователи подчеркивают, что их выводы не применимы к изменению климата 20-го и 21-го веков, которое в первую очередь вызвано деятельностью человека.

Исследование было сосредоточено на извержениях континентального паводкового базальта (CFB), которые представляют собой огромные вулканические события, покрывающие лавой большие площади. Эти извержения часто совпадали с другими опасными геологическими явлениями, такими как бескислородные явления в океане, гипертермальные климатические импульсы и массовые вымирания морской и неморской жизни.

Связь с астрономией становится очевидной при рассмотрении регулярных циклов вулканизма и изменения климата, которые совпадают с известными циклами на орбите Земли в нашей Солнечной системе и галактике Млечный Путь. Исследователи утверждают, что эта корреляция слишком близка, чтобы быть простым совпадением.

Однако исследование оставляет открытым вопрос о том, как астрономические движения влияют на внутренние геологические процессы Земли. Исследователи полагают, что эта неожиданная связь между астрономией и геологией предполагает совпадение событий, происходящих в контексте нашей астрономической среды.

Важно отметить, что данная статья не имеет никакого отношения к современному изменению климата, вызванному, прежде всего, антропогенными факторами.

Источники: Обзоры наук о Земле.

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