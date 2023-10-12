Извержение Таупо 232 года окончательно датировано: новые доказательства обнаружены во льдах Антарктики

Озеро Таупо, самое большое пресноводное озеро в Океании, расположено в центре Северного острова Новой Зеландии. Этот массивный водоем на самом деле представляет собой кальдерное озеро, занимающее котлоподобную впадину, образовавшуюся после извержения вулкана, приведшего к опустошению магматического очага.

Супервулкан Таупо имеет историю сильных извержений. Последнее суперизвержение, известное как суперизвержение Оруануи, произошло примерно 25,500 2,000 лет назад. Оно покрыло весь Северный остров толстыми слоями пепла и магматических пород. Более XNUMX лет назад вулкан снова извергся, что привело к крупнейшему из известных извержений Новой Зеландии.

Определение точной даты этого извержения оказалось непростой задачей для ученых. Однако недавнее исследование, проведенное Стивеном Пивой, доктором философии. Кандидат Те Херенга Вака (Университет Виктории в Веллингтоне) обнаружил важные доказательства, указывающие на извержение, произошедшее в конце лета / начале осени 232 года.

Пива и его команда обнаружили семь уникальных осколков вулканического стекла, погребенных глубоко внутри ледяного керна, полученного в ходе исследования эволюции климата на острове Рузвельта (RICE) в Западной Антарктиде. С помощью геохимического анализа исследователи подтвердили, что эти осколки были связаны с извержением Таупо. Присутствие этих осколков в Антарктиде, на расстоянии более 5,000 километров, является свидетельством огромной силы извержения.

Результаты исследования дают двойное свидетельство того, что вулкан Таупо является источником извержения. Это подтверждение позволяет ученым продолжить изучение потенциального глобального воздействия извержения на атмосферу и климат, проливая свет на историю и поведение извержений вулкана.

Супервулкан Таупо до сих пор считается активным, поэтому изучение его предыдущих извержений и потенциальной будущей активности имеет большое значение.

Название: Извержение Таупо 232 года. Окончательная дата: новые доказательства обнаружены во льдах Антарктики

Источник: Научные отчеты (2023 г.).

Определения:

– Озеро Кальдера: большое озеро, образовавшееся в депрессивной зоне, образовавшейся в результате обрушения суши после извержения вулкана.

– Супервулкан: вулкан, способный произвести извержение с выбросом более 1,000 кубических километров.

– Суперизвержение: чрезвычайно сильное извержение вулкана, в результате которого выделяется не менее 1,000 кубических километров вулканического материала.

– Геохимия: изучение химического состава горных пород и минералов и их взаимодействия друг с другом.

– Магма: расплавленная порода под поверхностью Земли.

– Ледяной керн: цилиндрический образец льда, пробуренный из ледника или ледяного покрова, используемый для изучения климата и атмосферных условий в прошлом.