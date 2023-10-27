Россия нацелилась на запуск новой космической станции в 2027 году

Согласно заявлению президента Владимира Путина, Россия планирует запустить собственную космическую станцию ​​в 2027 году. Московское космическое агентство «Роскосмос» приняло решение о строительстве собственной орбитальной станции в прошлом году после объявления о ее уходе с Международной космической станции (МКС). Этот шаг был сделан на фоне истощения ресурсов МКС, а Россия считает, что полноценная станция необходима для продолжения ее усилий по исследованию космоса.

Международная космическая станция, запущенная в 1998 году, стала символом международной дипломатии и сотрудничества. Однако после того, как Россия оказалась в значительной степени отрезанной от Запада после войны на Украине, она решила создать собственную космическую станцию. Хотя выход России с МКС был запланирован на 2028 год, глава Роскосмоса Юрий Борисов подчеркнул, что России необходимо действовать быстро, чтобы не отставать в освоении космоса. Борисов заявил, что МКС подходит к концу своего срока эксплуатации и, скорее всего, будет выведена из эксплуатации к 2030 году.

Создание российской орбитальной станции к 2024 году имеет решающее значение для сохранения Россией своих возможностей и конкурентоспособности по сравнению с другими глобальными игроками. США, Европейский Союз, Канада и Япония приступили к совместному проекту по разработке новой космической станции. Китайская космическая станция Тяньгун также находится на орбите, а частные фирмы все больше интересуются строительством собственных станций из-за снижения стоимости космических путешествий.

Помимо новой космической станции, Путин подтвердил приверженность России программе высадки на Луну. Несмотря на провал миссии «Луна-25» в начале этого года, Путин подчеркнул, что ошибки являются частью освоения космоса и что полученный опыт будет использован для будущих миссий. «Луна-25», стремившаяся исследовать южный полюс Луны в поисках признаков потенциальной человеческой базы, разбилась перед приземлением, но вскоре после этого Индии удалось совершить посадку на Луну.

Благодаря своим амбициозным планам по созданию новой космической станции и продолжающимся усилиям по освоению Луны Россия полна решимости сохранить свои позиции крупного игрока в сфере освоения космоса.

Вопросы и ответы:

1. Почему Россия строит собственную космическую станцию?

Россия объявила о своем уходе с Международной космической станции (МКС) из-за того, что она была в значительной степени отрезана от Запада после войны на Украине. Страна видит необходимость в полноценной станции для продолжения исследований космоса, поскольку ресурсы МКС иссякают.

2. Когда будет запущена новая российская космическая станция?

Россия планирует запустить свою новую космическую станцию ​​в 2027 году, при этом первый ее сегмент будет выведен на орбиту. Быстрое строительство станции имеет решающее значение, чтобы не отставать от своих мировых конкурентов.

3. Какие еще космические станции находятся сейчас на орбите?

Наряду с планируемой российской космической станцией существует также китайская космическая станция Тяньгун. Частные фирмы также заинтересованы в строительстве собственных станций, поскольку стоимость космических путешествий продолжает снижаться.

4. Какова позиция России по исследованию Луны?

Несмотря на провал миссии «Луна-25» в начале этого года, Россия по-прежнему привержена своей программе высадки на Луну. Президент Путин подчеркнул, что ошибки — это часть освоения космоса, а полученный опыт будет использован в будущих миссиях.