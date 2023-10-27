Новую российскую орбитальную станцию ​​планируют ввести в эксплуатацию к 2027 году

Президент Владимир Путин объявил в четверг, что новая российская орбитальная станция, предназначенная для продвижения космических исследований за пределы Международной космической станции (МКС), должна быть введена в эксплуатацию к 2027 году. Несмотря на неудачу, с которой столкнулась первая за 47 лет российская миссия на Луну, Путин выразил обязательство продолжить реализацию лунной программы страны.

Путин подчеркнул необходимость создания комплексной станции, охватывающей не только один сегмент. Он заявил: «Поскольку ресурсы Международной космической станции иссякают, нам нужно ввести в эксплуатацию не один сегмент, а всю станцию». Президент подчеркнул важность своевременного развития, чтобы не допустить отставания в возможностях пилотируемых космических полетов.

По мнению главы Роскосмоса Юрия Борисова, для сохранения возможностей России в пилотируемой космонавтике после 2030 года необходимо создание российской орбитальной станции. Борисов пояснил: «Если мы не начнем масштабную работу по созданию российской орбитальной станции в 2024 году, вполне вероятно, что мы потеряем свои возможности из-за разрыва во времени. Я имею в виду, что МКС больше не будет, а российская станция не будет готова».

Путин признал технические неполадки, которые привели к аварийной посадке корабля «Луна-25» на южном полюсе Луны в августе. Несмотря на неудачу, он заверил общественность, что лунная программа будет продолжена, заявив: «Ошибки — это ошибки. Это позор для всех нас. Это освоение космоса, и все это понимают. Это опыт, который мы можем использовать в будущем».

Разработка новой российской орбитальной станции направлена ​​на внедрение последних достижений науки и техники, гарантируя, что она обладает потенциалом для решения будущих задач. Хотя первоначальный график предусматривал следующий запуск Луны на 2027 год, Борисов предположил возможность перенести его на 2026 год.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каковы сроки создания новой российской орбитальной станции?

Ответ: Президент Путин заявил, что первый сегмент российской орбитальной станции должен быть введен в эксплуатацию к 2027 году.

Вопрос: Привержена ли Россия своей лунной программе, несмотря на недавние неудачи?

Ответ: Да, президент Путин подтвердил приверженность России продолжению лунной программы.

Вопрос: Зачем необходимо создание российской орбитальной станции?

Ответ: Для поддержания возможностей России в пилотируемых космических полетах необходимо развитие российской орбитальной станции, поскольку ресурсы Международной космической станции, как ожидается, исчерпаются к 2030 году.

Вопрос: Что будет учитываться при разработке новой российской орбитальной станции?

Ответ: Целью станции является рассмотрение передовых достижений науки и техники и подготовка к решению будущих задач.

Вопрос: Будет ли продолжена лунная программа после недавней аварийной посадки?

Ответ: Да, президент Путин заверил, что лунная программа продолжится, несмотря на неудачи.