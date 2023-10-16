Миллионы людей по всему миру были заворожены недавним солнечным затмением «огненного кольца». Однако, хотя большинство из нас наблюдало затмение с Земли, мощный метеорологический спутник США предоставил другую перспективу из космоса. Спутник GOES- East Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) запечатлел доминирующую тень лунного затмения, проходящую над планетой с расстояния 22,300 XNUMX миль над головой.

Солнечные затмения происходят, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на поверхность нашей планеты. Недавнее затмение было «кольцевым солнечным затмением», при котором Луна расположена дальше от Земли. Из-за этого луна кажется меньше и не полностью закрывает солнце. Вместо этого он создает красивый эффект «огненного кольца», оставляя видимым тонкий контур нашей звезды.

Для тех, кто не находился на прямом пути затмения, все еще можно было стать свидетелем частичного затмения, используя одобренные очки для наблюдения за солнцем. Однако следующее полное солнечное затмение в США и Северной Америке произойдет 8 апреля 2024 года. До этого момента следующее кольцевое затмение над США произойдет не раньше 21 июня 2039 года.

Как полное, так и кольцевое солнечное затмение — это особые события, вызывающие большое астрономическое волнение. Это относительно редкие явления, поэтому их очень ждут. Итак, когда произойдет следующее затмение, обязательно насладитесь зрелищем.

источники:

– Офис Национальной метеорологической службы в Тампа-Бэй.

- НАСА