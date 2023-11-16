Новые прорывы в космической науке достигнуты во время последнего полета Virgin Galactic

Virgin Galactic продолжает добиваться впечатляющих успехов в коммерческих космических путешествиях, о чем свидетельствует их успешный полет Unity 2 в рамках миссии Galactic 05. В этой недавней миссии, которая стала шестым успешным полетом компании всего за шесть месяцев, в ней участвовала разнообразная группа людей, в том числе два ученых, частный турист и тренер космонавтов.

Доктор Алан Стерн, известный ученый-планетолог из Юго-Западного исследовательского института (SWRI), был одним из ученых на борту. Он наиболее известен своей ролью главного исследователя миссии «Новые горизонты», которая предоставила революционную информацию о Плутоне и поясе Койпера. Во время полета Unity 2 доктор Стерн провел серию биомедицинских экспериментов по отслеживанию деятельности человека в космосе. Это включало использование монитора сердца и пульса Accutracker II для сбора физиологических данных и отработку маневрирования портативного широкопольного видимого и ультрафиолетового астрономического томографа Xybion.

К доктору Стерну присоединилась Келли Джерарди, активный участник аэрокосмической и биоастронавтики. Джерарди, которую спонсировал Международный институт астронавтических наук (IIAS), руководила несколькими миссиями Palantir Technologies и привнесла свой опыт в эксперименты, проводимые во время полета Unity 2. Ее внимание было сосредоточено на сборе биомедицинских данных и данных о поведении жидкостей с использованием специализированного оборудования, включая устройство биомониторинга Astroskin и монитор уровня глюкозы в крови.

Эти эксперименты не только способствуют нашему пониманию деятельности человека в космосе, но и имеют практическое применение. Изучая, как замкнутые жидкости ведут себя в условиях низкой гравитации, мы сможем улучшить системы жизнеобеспечения на космических кораблях и усовершенствовать методы введения лекарств. Кроме того, мониторинг изменений уровня глюкозы в крови во время космического полета позволяет нам решать потенциальные проблемы со здоровьем и разрабатывать стратегии по смягчению последствий резистентности к инсулину.

Успех полета Unity 2 и достижения доктора Стерна и Джерарди подчеркивают растущее значение суборбитальных миссий в развитии космической науки. С каждой успешной миссией Virgin Galactic приближает нас на один шаг к реализации потенциала коммерческих космических путешествий и их влияния на различные научные дисциплины.

Часто задаваемые вопросы

1. Какова была цель полета Unity 2?

Полет Unity 2 служил суборбитальным полетом для научных исследований, позволяя проводить эксперименты в условиях микрогравитации и собирать ценные данные о действиях человека в космосе.

2. Кто были учёными на борту самолета?

Доктор Алан Стерн из Юго-Западного исследовательского института (SWRI) и Келли Джерарди, спонсируемая Международным институтом астронавтических наук (IIAS), были учеными на борту полета. Они провели биомедицинские эксперименты, направленные на отслеживание работоспособности человека и сбор данных о поведении жидкости и изменении уровня глюкозы в крови в космосе.

3. Каковы были основные результаты экспериментов?

Эксперименты, проведенные во время полета Unity 2, предоставили ценную информацию о физиологических реакциях в космосе, поведении жидкости в условиях низкой гравитации и изменениях уровня глюкозы в крови во время космического полета. Эти результаты способствуют нашему пониманию адаптации человека к космосу и имеют применение в улучшении систем жизнеобеспечения и практики здравоохранения.

4. Как этот полет повлияет на будущее коммерческих космических путешествий?

Успех полета Unity 2 демонстрирует прогресс, достигнутый Virgin Galactic в реализации потенциала коммерческих космических путешествий. С каждой успешной миссией мы становимся на шаг ближе к тому, чтобы сделать космос доступным для научных исследований, туризма и различных других применений, открывая путь к новым прорывам и достижениям в космической науке.