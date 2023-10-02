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Virgin Galactic откладывает миссию по космическому туризму на один день

ByМамфо Брешиа

Октябрь 2, 2023
Virgin Galactic откладывает миссию по космическому туризму на один день

Virgin Galactic объявила об отсрочке на один день своей предстоящей миссии космического туризма Galactic 04. Миссия, которая первоначально была запланирована на четверг, 5 октября, теперь состоится в пятницу, 6 октября. Задержка предназначена для того, чтобы дать возможность команде завершить необходимую подготовку и проверку транспортных средств.

В проекте Galactic 04 примут участие три платных клиента, которые смогут совершить суборбитальное космическое путешествие на борту космического самолета VSS Unity компании Virgin Galactic. Самолет будет перевозиться на самолете-носителе VMS Eve и взлетит с космодрома Америка в Нью-Мексико. В эту миссию отправятся британский руководитель отдела рекламы Тревор Битти, американский преподаватель астрономии Рон Розано и искательница приключений Намира Салим. Салим станет первым пакистанцем, достигшим последней границы.

Помимо клиентов, в кабине Unity будет присутствовать главный инструктор-астронавт Virgin Galactic Бет Мозес, помогая обеспечить безопасное и приятное путешествие для всех. Космический самолет будут пилотировать Келли Латимер и Си Джей Стеркоу, а Евой будут управлять Никола Печиле и Джамиль Джанджуа.

Как только миссия будет завершена, Юнити и Ева приземлятся обратно в космодроме Америка. Это будет четвертый коммерческий космический полет Virgin Galactic после аналогичных попыток в июне, августе и сентябре этого года.

Хотя в настоящее время компания планирует совершать полеты с Unity один раз в месяц, они указали, что частота полетов значительно увеличится в 2026 году, когда их новый космический самолет «класса Дельта» вступит в эксплуатацию. Эти новые автомобили предназначены для запуска с частотой один раз в неделю.

В целом, Virgin Galactic с нетерпением ожидает успешного завершения проекта Galactic 04 и дальнейшего развития космического туризма в будущем.

источники:
Virgin Galactic через X (ранее Twitter) – заявление от 1 октября 2021 г.

By Мамфо Брешиа

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