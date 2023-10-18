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Последняя эволюция массивной звезды раскрыта благодаря наблюдениям за сверхновыми

ByРоберт Эндрю

Октябрь 18, 2023
Последняя эволюция массивной звезды раскрыта благодаря наблюдениям за сверхновыми

Исследовательская группа под руководством доктора Чжан Цзюйя из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук и профессора Ван Сяофэна из Университета Цинхуа совершила прорыв в понимании последних стадий развития массивных звезд благодаря наблюдениям сверхновой SN 2023ixf в близлежащем галактика Мессье 101.

Сверхновые типа II являются наиболее распространенным типом звездных взрывов во Вселенной, но процессы, ведущие к их состоянию коллапса ядра, трудно определить. Изучая уникальный взрыв SN 2023ixf, команда обнаружила важную информацию о механизмах потери массы, участвующих в эволюции этих огромных, богатых водородом звезд-прародителей.

Одним из важных аспектов их результатов является оценка массы, насильственно выброшенной из звезды в конце ее жизни. Это проливает свет на окончательную эволюцию звезды и предоставляет ценные данные для понимания всего процесса.

Команда использовала вспыхивающие спектры, которые являются первыми световыми сигналами взрывов сверхновых, вызванных ионизацией околозвездного материала (CSM)/звездного ветра. Сняв эти спектры, они смогли установить связь между взрывами сверхновых типа II и позднейшей эволюцией массивных звезд.

Недавний взрыв SN 2023ixf предоставил уникальную возможность изучить эту непреходящую проблему. Собрав спектры вспышек с высокой частотой кадров в течение 1–5 дней после взрыва, исследователи смогли жестко ограничить параметры околозвездного материала, окружающего сверхновую.

Согласно их наблюдениям, прародитель SN 2023ixf, вероятно, имел скорость потери массы 6 x 10-4 млн лет-1 в последние 2-3 года перед взрывом. Они также нашли свидетельства существования компактной оболочки CSM, образовавшейся из окружающего материала, движущейся со скоростью 55 км/с в радиусе менее 1 x 7 см от прародителя.

На основании данных, собранных примерно 20 лет назад, было высказано предположение, что прародитель SN 2023ixf мог превратиться из красного сверхгиганта в недолговечный желтый гипергигант непосредственно перед взрывом. Высокая скорость потери массы и относительно высокая скорость ветра подтверждают эту гипотезу.

Ожидается, что продолжающиеся наблюдения и исследования SN 2023ixf станут важной вехой в истории сверхновых типа II и будут способствовать раскрытию судьбы массивных звезд в диапазоне масс от 10 до 20 солнечных масс.

источник:
Джуцзя Чжан, Хань Линь, Сяофэн Ван и др. «Околозвездный материал, яростно выброшенный массивной звездой непосредственно перед ее смертью». Научный вестник.

By Роберт Эндрю

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