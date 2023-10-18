Последняя эволюция массивной звезды раскрыта благодаря наблюдениям за сверхновыми

Исследовательская группа под руководством доктора Чжан Цзюйя из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук и профессора Ван Сяофэна из Университета Цинхуа совершила прорыв в понимании последних стадий развития массивных звезд благодаря наблюдениям сверхновой SN 2023ixf в близлежащем галактика Мессье 101.

Сверхновые типа II являются наиболее распространенным типом звездных взрывов во Вселенной, но процессы, ведущие к их состоянию коллапса ядра, трудно определить. Изучая уникальный взрыв SN 2023ixf, команда обнаружила важную информацию о механизмах потери массы, участвующих в эволюции этих огромных, богатых водородом звезд-прародителей.

Одним из важных аспектов их результатов является оценка массы, насильственно выброшенной из звезды в конце ее жизни. Это проливает свет на окончательную эволюцию звезды и предоставляет ценные данные для понимания всего процесса.

Команда использовала вспыхивающие спектры, которые являются первыми световыми сигналами взрывов сверхновых, вызванных ионизацией околозвездного материала (CSM)/звездного ветра. Сняв эти спектры, они смогли установить связь между взрывами сверхновых типа II и позднейшей эволюцией массивных звезд.

Недавний взрыв SN 2023ixf предоставил уникальную возможность изучить эту непреходящую проблему. Собрав спектры вспышек с высокой частотой кадров в течение 1–5 дней после взрыва, исследователи смогли жестко ограничить параметры околозвездного материала, окружающего сверхновую.

Согласно их наблюдениям, прародитель SN 2023ixf, вероятно, имел скорость потери массы 6 x 10-4 млн лет-1 в последние 2-3 года перед взрывом. Они также нашли свидетельства существования компактной оболочки CSM, образовавшейся из окружающего материала, движущейся со скоростью 55 км/с в радиусе менее 1 x 7 см от прародителя.

На основании данных, собранных примерно 20 лет назад, было высказано предположение, что прародитель SN 2023ixf мог превратиться из красного сверхгиганта в недолговечный желтый гипергигант непосредственно перед взрывом. Высокая скорость потери массы и относительно высокая скорость ветра подтверждают эту гипотезу.

Ожидается, что продолжающиеся наблюдения и исследования SN 2023ixf станут важной вехой в истории сверхновых типа II и будут способствовать раскрытию судьбы массивных звезд в диапазоне масс от 10 до 20 солнечных масс.

источник:

Джуцзя Чжан, Хань Линь, Сяофэн Ван и др. «Околозвездный материал, яростно выброшенный массивной звездой непосредственно перед ее смертью». Научный вестник.