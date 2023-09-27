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Согласно исследованию, на северо-западе Тихого океана обнаружена новая угроза землетрясения

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Согласно исследованию, на северо-западе Тихого океана обнаружена новая угроза землетрясения

Недавнее исследование, проведенное Университетом Аризоны, выявило ранее неизвестную угрозу землетрясения на северо-западе Тихого океана. Изучая кольца деревьев, исследователи смогли идентифицировать значительное сейсмическое событие, которое произошло в низменности Пьюджет в западном Вашингтоне примерно в конце 923 или начале 924 года нашей эры. Это открытие вызвало обеспокоенность по поводу потенциальных разрушений, которые такое землетрясение могло вызвать в область, край.

Исследование показало, что подобные неглубокие разломы, расположенные менее чем в 18 милях от поверхности, произошли около 1,000 лет назад, подобно недавним землетрясениям в районе границы между Турцией и Сирией. Эти землетрясения магнитудой 7.8 и около нее привели к разрушению тысяч зданий и гибели более 50,000 XNUMX человек. Теперь, похоже, что северо-запад Тихого океана сталкивается с аналогичной угрозой землетрясения.

По оценкам исследователей, более 4 миллионов жителей северо-западной части Тихого океана, включая такие крупные города, как Сиэтл, Такома и Олимпия, находятся в зоне риска. Исследование также показало, что неглубокие разломы в регионе связаны между собой либо посредством подземных связей, либо посредством передачи напряжений от одного разлома к другому. Этот вывод побудил исследователей предположить, что существующие региональные модели опасности необходимо обновить, чтобы включить в них угрозу землетрясения.

Ученым было известно о наличии неглубоких разломов в регионе с 1960-х годов, но ранее было неясно, когда и как эти разломы в последний раз прорывались. В исследовании использовались пни деревьев, погибшие во время предыдущих сейсмических событий, чтобы определить время этих землетрясений. Сравнивая модели роста древних деревьев с теми, которые еще живы, исследователи смогли определить, что сейсмические события произошли в период с поздней осени по начало весны, с конца 923 по начало 924 года.

Исследование подчеркивает необходимость улучшения понимания и готовности к угрозе землетрясения. Это также служит напоминанием о важности постоянного обновления моделей опасностей для точной оценки рисков, связанных со стихийными бедствиями.

источники:
– Исследование Университета Аризоны под руководством профессора Брайана Блэка.
– Опубликовано в журнале Science Advances.

By Роберт Эндрю

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