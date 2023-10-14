Редкое «огненное кольцо» затмило Америку

Редкое и великолепное небесное явление, известное как затмение «огненное кольцо», приводило в восторг зрителей, пересекая Америку от Орегона до Бразилии. С волнением и предвкушением люди из небольших поселков, поселков, сельских районов и национальных парков собирались перед рассветом, надеясь мельком увидеть это необычное явление. Это событие, также называемое кольцевым солнечным затмением, отличается от полного солнечного затмения тем, что Луна не полностью закрывает Солнце. Вместо этого, когда Луна выравнивается между Землей и Солнцем, образуется яркая, пылающая граница.

Энтузиасты затмения стекались со всех концов Соединенных Штатов в отдаленные места в поисках наилучших точек обзора, чтобы стать свидетелями кольцевого огненного затмения. Тысячи людей в Альбукерке, штат Нью-Мексико, увидели двойное зрелище, поскольку ежегодный городской праздник воздушных шаров совпал с затмением. Незадолго до того, как небо ненадолго потемнело, сотни ярких воздушных шаров изящно поднялись в предрассветное небо.

Забегая вперед, полное солнечное затмение должно пересечь Соединенные Штаты в противоположном направлении в апреле следующего года. Начавшись в Мексике, он пройдет от Техаса до Новой Англии и завершится в восточной Канаде. В октябре следующего года следующее огненное кольцо произойдет на самой южной оконечности Южной Америки, а Антарктида испытает это небесное чудо в 2026 году. В Соединенных Штатах еще одно огненное кольцо произойдет только в 2039 году. становится видимым, поскольку Аляска является единственным штатом, находящимся на его прямом пути.

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