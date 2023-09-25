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Студенты-инженеры создают дешевую и эффективную систему раннего предупреждения о цветении сине-зеленых водорослей

ByВики Ставропулу

сентябрь 25, 2023
Студенты-инженеры создают дешевую и эффективную систему раннего предупреждения о цветении сине-зеленых водорослей

Цветение сине-зеленых водорослей стало более распространенным в озерах Альберты из-за повышения температуры, вызванного глобальным потеплением. Эти цветы могут выделять вредные токсины, которые представляют опасность для людей и животных. Джордан Элениак, студент второго курса инженерного факультета метисов и участник программы стажировок для коренных народов под названием I-STEAM Pathways, разработал микробный топливный элемент, который может быстро обнаруживать колебания напряжения, вызванные токсинами. Эта технология помогает на ранней стадии обнаружить цветение сине-зеленых водорослей.

Микробный топливный элемент — это дешевое и легко производимое устройство, изготовленное из материалов, изготовленных на 3D-принтере. Он распознает колебания напряжения, вызванные наличием токсинов в воде, и отправляет данные биологам через Интернет. С помощью этой системы раннего предупреждения исследователи и ученые могут отслеживать потенциальный вред, причиняемый цветением водорослей, в режиме реального времени.

I-STEAM Pathways — это междисциплинарная программа, которая поощряет студентов коренных народов, метисов и инуитов участвовать в практических исследованиях в различных областях окружающей среды, включая науку, экологическую инженерию, экологическое право и политику. Работа Джордана Элениака является замечательным примером того, как эти студенты вносят значительный вклад в исследования и сохранение окружающей среды.

Эта система раннего предупреждения, разработанная Элениаком, потенциально может стать ценным инструментом в предотвращении распространения вредного цветения сине-зеленых водорослей. Обнаружив эти токсины на ранней стадии, можно принять соответствующие меры для обеспечения безопасности людей и дикой природы. Устройство Элениака демонстрирует мощное сочетание инженерии и науки об окружающей среде в решении насущных экологических проблем.

Эта технология является значительным шагом вперед в борьбе с цветением сине-зеленых водорослей, которое становится все более серьезной проблемой из-за изменения климата. С помощью инновационных решений, таких как эта система раннего предупреждения, мы можем лучше понять и смягчить воздействие этого цветения на наши экосистемы и сообщества.

источники:
- Университет Альберты

By Вики Ставропулу

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