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Потрясающий вид кольцевого солнечного затмения, сделанный спутником GOES-16

ByРоберт Эндрю

Октябрь 18, 2023
Потрясающий вид кольцевого солнечного затмения, сделанный спутником GOES-16

Геостационарный оперативный экологический спутник-16 (GOES-16) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), также известный как GOES- East, предоставил потрясающую картину кольцевого солнечного затмения из космоса. В составе передовой серии GOES-R этот спутник играет решающую роль в сборе данных о различных атмосферных, гидрологических, океанических, климатических, солнечных и космических явлениях.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, но находится в самой дальней точке от Земли или рядом с ней. Следовательно, Луна кажется меньше Солнца, что приводит к завораживающему эффекту, известному как «огненное кольцо».

Недавнее затмение проследило путь от Тихоокеанского северо-запада США, пройдя через Калифорнию, Неваду, Юту, Аризону, Нью-Мексико и Техас. Он продолжил свое путешествие через части Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Никарагуа, Панамы, Колумбии и Бразилии, а затем завершился на закате в Атлантическом океане.

Используя изображения с высоким пространственным и временным разрешением, GOES-16 сделал замечательные изображения тени Луны, движущейся по западу США. Это захватывающее зрелище было видно от Орегона до Техаса, что позволило детально наблюдать редкое кольцевое солнечное затмение.

Удивительное визуальное зрелище служит прелюдией к предстоящему полному солнечному затмению, которое должно произойти через шесть месяцев. 8 апреля 2024 года Луна займет идеальное расстояние от Земли, чтобы полностью закрыть Солнце, создав захватывающее дух небесное явление. Это событие охватит Мексику, восточную половину Соединенных Штатов и Канаду, очаровывая зрителей своей впечатляющей красотой.

источники:
– Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА): спутник GOES-16.
– ScienceNews: «Изображения показывают кольцевое солнечное затмение, движущееся по территории США»

By Роберт Эндрю

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