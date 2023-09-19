Солнечный зонд НАСА снял редкое видео мощного солнечного извержения

Агентство объявило, что солнечный зонд НАСА успешно преодолел мощный корональный выброс массы (CME) от Солнца, предоставив ценные доказательства давней теории. Солнечный зонд «Паркер» заснял видеозапись редкого явления, когда он пролетал через CME 5 сентября 2022 года.

Корональные выбросы массы — это извержения плазмы во внешней атмосфере Солнца. Они потенциально могут вызывать возмущения в космической погоде, которые могут представлять опасность для спутников и нарушать работу систем связи и навигации. В некоторых случаях мощные КВМ могут даже нарушить работу электросетей на Земле.

Ученые предположили, что КВМ могут взаимодействовать с межпланетной пылью, вынося ее наружу. Эта теория была предложена в статье 2003 года. Недавние наблюдения с помощью солнечного зонда Паркер подтвердили это явление, поскольку он наблюдал, как КВМ действует как пылесос и вытесняет частицы пыли примерно на расстояние до 6 миллионов миль от Солнца. Однако пыль быстро восполнилась.

Изучение взаимодействия КВМ с межпланетной пылью важно для прогнозирования скорости, с которой КВМ перемещаются от Солнца к Земле. Эти знания могут помочь в создании более точных прогнозов прибытия КВМ и потенциальных воздействий на нашу планету.

Солнечный зонд «Паркер», запущенный в 2018 году, продолжает свою миссию по исследованию атмосферы Солнца, приближаясь к его поверхности ближе, чем любой предыдущий космический корабль. Эта близость предоставляет беспрецедентные возможности для изучения Солнца и различных его явлений.

Наблюдая и анализируя такие события, как встреча с КВМ, ученые могут расширить свое понимание поведения Солнца и улучшить свои способности прогнозировать и смягчать потенциальные опасности космической погоды.

источники:

- НАСА

– Лаборатория прикладной физики Джонса Хопкинса