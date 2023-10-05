Космический корабль НАСА OSIRIS-REx сбрасывает контейнер с образцами с астероида Бенну

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно сбросил контейнер с образцами камней и пыли с астероида Бенну. После почти трех лет перевозки драгоценного груза космический корабль попрощался с образцами и сделал снимок улетающего контейнера, направлявшегося к Земле.

НАСА опубликовало черно-белую сцену возвращающейся капсулы во время ее спуска через атмосферу Земли. На изображениях, полученных камерой NavCam 1 компании TAGCAMS, показан контейнер, мчащийся к Земле, а на левом краю изображения виден тонкий серп нашей планеты. Этот эпизод был обработан для улучшения деталей канистры и облака обломков, из нее выброшенных.

Незадолго до его выпуска камера StowCam на борту OSIRIS-REx сделала снимок капсулы для возврата образцов, когда она все еще была прикреплена к приборной панели космического корабля. На следующей фотографии можно увидеть капсулу, полностью обгоревшую в результате путешествия через атмосферу Земли.

OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года и достиг Бенну в декабре 2018 года. Проведя почти два года в наблюдениях за астероидом, космический корабль успешно собрал образец с его поверхности в октябре 2020 года. Образец совершил приземление на парашюте в штате Юта в пределах назначенного времени. эллипс.

Ученые уже обнаружили большое количество обломков Бенну в контейнере с образцами, что позволяет предположить, что OSIRIS-REx собрал больше материалов, чем первоначально предполагалось. Тем временем космический корабль сейчас находится на пути к своей следующей миссии по исследованию астероида Апофис и будет переименован в OSIRIS-APEX.

Источник: НАСА/Годдард/Университет Аризоны/Локхид Мартин.