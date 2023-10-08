Космический корабль НАСА OSIRIS-REx сбрасывает образцы астероидов и начинает следующую миссию

Космический корабль OSIRIS-REx успешно доставил драгоценный груз образцов горных пород и пыли с астероида Бенну в земную пустыню в штате Юта. Прощаясь с образцами, космический корабль сделал снимок возвращающейся капсулы, направлявшейся к другому астероиду. НАСА опубликовало черно-белую сцену спуска капсулы через атмосферу Земли, сделанную камерой NavCam 1 компании TAGCAMS сразу после ее спуска с космического корабля.

Последовательность изображений, обработанных НАСА, подчеркивает детали капсулы и облако ее обломков, при этом сводя к минимуму вид Земли и рассеянный солнечный свет. На фотографии, сделанной незадолго до ее выпуска, можно увидеть капсулу возврата образцов, все еще прикрепленную к приборной панели космического корабля. Однако на последующем изображении капсула выглядит полностью обугленной во время путешествия через атмосферу Земли, что указывает на успешную приземление с парашютом.

Миссия OSIRIS-REx стартовала в 2016 году и достигла астероида Бенну в 2018 году. Проведя два года, наблюдая за космической породой и собрав образец с ее поверхности в октябре 2020 года, космический корабль попрощался с Бенну и начал свое путешествие обратно на Землю. Недавняя разборка контейнера с образцами выявила неожиданное обилие обломков Бенну, что позволяет предположить, что OSIRIS-REx собрал больше, чем первоначально предполагалось.

Пока ученые анализируют образцы, сам космический корабль уже приступает к очередной миссии. Теперь он собирается исследовать астероид Апофис, что приведет к переименованию миссии в OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Это продолжающееся исследование астероидов даст ценную информацию о происхождении и составе этих небесных тел, способствуя нашему пониманию Солнечной системы.

источники:

– НАСА/Годдард/Университет Аризоны/Локхид Мартин

– НАСА/Киган Барбер