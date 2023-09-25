Жуткое аудио: НАСА раскрывает звук черной дыры

НАСА опубликовало аудиозапись, на которой запечатлен призрачный звук черной дыры. Запись, полученная на основе данных, собранных рентгеновской обсерваторией Чандра, дает представление о загадочном и увлекательном мире этих небесных объектов.

Ученых уже давно интересуют черные дыры — области космоса с чрезвычайно сильными гравитационными силами, из которых ничто, даже свет, не может вырваться. Хотя они невидимы для человеческого глаза, они могут излучать различные формы электромагнитного излучения, включая рентгеновские лучи.

Звук черной дыры, зафиксированный на записи, представляет собой глубокую, низкую ноту. Его описывают как жуткий и захватывающий звук, напоминающий саундтрек из научно-фантастического фильма. Низкая частота звука обусловлена ​​тем, что черные дыры — чрезвычайно массивные и компактные объекты, вызывающие вибрации в окружающем пространстве-времени.

Это открытие важно, поскольку оно предоставляет ученым новый способ изучения и понимания поведения черных дыр. Слушая звуки, которые они издают, астрономы могут получить представление об их структуре, динамике и взаимодействии с окружающей средой. Это позволяет им «слышать» черные дыры и изучать их свойства так, как иначе невозможно.

Запись стала возможной благодаря рентгеновской обсерватории «Чандра», специально предназначенной для обнаружения и изучения рентгеновских лучей из космоса. Это одна из величайших обсерваторий НАСА, наряду с космическими телескопами «Хаббл» и «Спитцер». Анализируя рентгеновское излучение черных дыр, астрономы могут получить ценную информацию о физических процессах, происходящих вблизи этих загадочных объектов.

В заключение отметим, что опубликованная НАСА аудиозапись черной дыры дает уникальное и захватывающее представление о скрытом мире этих космических гигантов. Это открывает новые возможности для изучения и понимания природы черных дыр и способствует нашему постоянно расширяющемуся познанию Вселенной.

Определения:

– Черная дыра: область космоса с чрезвычайно сильными гравитационными силами, из которой ничто не может вырваться, даже свет.

– Рентгеновская обсерватория «Чандра»: космический телескоп, специально разработанный для обнаружения и изучения рентгеновских лучей из космоса.

– Рентгеновские лучи: форма электромагнитного излучения с более высокой энергией и более короткими длинами волн, чем видимый свет.

Источник: CNN (в исходной статье не указан URL)