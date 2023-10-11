Пролетите через Noctis Labyrinthus, лабиринт ночи на Марсе.

Noctis Labyrinthus, расположенный между колоссальным марсианским «Большим каньоном» (Valles Marineris) и самыми высокими вулканами Солнечной системы (регион Тарсис), представляет собой обширную систему глубоких и крутых долин, протянувшуюся примерно на 1,190 км. Недавно Mars Express Европейского космического агентства сделал потрясающие снимки восточной части Лабиринта Ноктиса с помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC).

На изображениях виден захватывающий ландшафт характерных «грабенов» — областей марсианской коры, которые опустились по отношению к окружающей среде. Эти образования образовались в результате интенсивного вулканизма в близлежащем регионе Тарсис. Вулканизм привел к тому, что марсианская кора выгнулась вверх, растянулась и подверглась тектоническому напряжению. В результате кора истончилась, разломилась и опустилась, образовав грабен.

Пересекающиеся каньоны и долины в пределах Noctis Labyrinthus могут достигать 30 км в ширину и XNUMX км в глубину. Самые высокие плато, видимые на изображениях, представляют собой первоначальный уровень поверхности до того, как некоторые части поверхности обрушились. В различных районах можно увидеть оползни, покрывающие склоны и дно долин, в то время как на других склонах видны большие поля дюн, образованные марсианскими ветрами, переносящими песок как вверх, так и вниз.

Mars Express находится на орбите Марса с 2003 года, проводя широкий спектр наблюдений и исследований, чтобы понять поверхность планеты, минералы, атмосферу и геологические процессы. Этот недавний выпуск изображений дает захватывающий взгляд на захватывающий пейзаж Ноктиса Лабиринтуса. Чтобы увидеть больше изображений и обновлений миссии Mars Express и HRSC, посетите веб-сайт Европейского космического агентства.

Источник: Европейское космическое агентство (ЕКА).

Эта статья основана на следующем источнике:

«Видео: полет через «ночной лабиринт» Марса с помощью Mars Express» (Phys.org), получено 11 октября 2023 года.