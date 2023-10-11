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Пролетите через Noctis Labyrinthus, лабиринт ночи на Марсе.

ByВики Ставропулу

Октябрь 11, 2023
Пролетите через Noctis Labyrinthus, лабиринт ночи на Марсе.

Noctis Labyrinthus, расположенный между колоссальным марсианским «Большим каньоном» (Valles Marineris) и самыми высокими вулканами Солнечной системы (регион Тарсис), представляет собой обширную систему глубоких и крутых долин, протянувшуюся примерно на 1,190 км. Недавно Mars Express Европейского космического агентства сделал потрясающие снимки восточной части Лабиринта Ноктиса с помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC).

На изображениях виден захватывающий ландшафт характерных «грабенов» — областей марсианской коры, которые опустились по отношению к окружающей среде. Эти образования образовались в результате интенсивного вулканизма в близлежащем регионе Тарсис. Вулканизм привел к тому, что марсианская кора выгнулась вверх, растянулась и подверглась тектоническому напряжению. В результате кора истончилась, разломилась и опустилась, образовав грабен.

Пересекающиеся каньоны и долины в пределах Noctis Labyrinthus могут достигать 30 км в ширину и XNUMX км в глубину. Самые высокие плато, видимые на изображениях, представляют собой первоначальный уровень поверхности до того, как некоторые части поверхности обрушились. В различных районах можно увидеть оползни, покрывающие склоны и дно долин, в то время как на других склонах видны большие поля дюн, образованные марсианскими ветрами, переносящими песок как вверх, так и вниз.

Mars Express находится на орбите Марса с 2003 года, проводя широкий спектр наблюдений и исследований, чтобы понять поверхность планеты, минералы, атмосферу и геологические процессы. Этот недавний выпуск изображений дает захватывающий взгляд на захватывающий пейзаж Ноктиса Лабиринтуса. Чтобы увидеть больше изображений и обновлений миссии Mars Express и HRSC, посетите веб-сайт Европейского космического агентства.

Источник: Европейское космическое агентство (ЕКА).

Эта статья основана на следующем источнике:
«Видео: полет через «ночной лабиринт» Марса с помощью Mars Express» (Phys.org), получено 11 октября 2023 года.

By Вики Ставропулу

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