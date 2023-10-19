Будьте готовы к метеорному дождю Ориониды

Астрономы-любители в Онтарио с нетерпением ждут пика метеорного потока Ориониды в эти выходные. Это зрелище обещает стать захватывающим событием: до 20 метеоров в час, включая яркие огненные шары. Метеорный дождь образуется из пылинок кометы Галлея и виден ежегодно в октябре и ноябре. Однако в этом году ожидается, что он достигнет своего пика в ночные часы с 21 по 22 октября.

Чтобы увидеть метеорный дождь, рекомендуется начать поиск около 10:30 в субботу, когда созвездие Ориона очистит восточный горизонт. Луна может затруднить видимость, но если вы готовы ложиться спать допоздна, подождите, пока луна зайдет около 1:15 утра в воскресенье, и это обеспечит лучшие условия для просмотра.

Хотя метеорный поток Ориониды считается средним, он по-прежнему обещает захватывающие визуальные эффекты. Гэри Бойл, также известный как «Задний астроном», предполагает, что могут быть яркие огненные шары, которые могут быть весьма впечатляющими, даже при луне на небе.

Для тех, кто заинтересован в съемке метеоритного дождя, важно найти темное место вдали от городских огней. Установка зеркальной камеры на штатив с тросиком и использование выдержки от 20 до 30 секунд увеличит шансы поймать что-нибудь в поле зрения.

Помимо метеорного дождя у звездочетов также будет возможность увидеть планеты Сатурн, Юпитер и Венеру, а также зимний Млечный Путь. Использование приложения для наблюдения за звездами на iPhone Sky Guide может помочь подтвердить то, что вы видите.

Если вам нравится более холодная погода, метеорный поток Геминиды — еще одно событие, которого стоит ожидать. Он исходит от созвездия Близнецов и достигнет пика вечером с 14 на 15 декабря. Ожидается, что метеорный поток Геминиды будет даже лучше, чем Ориониды, с более медленными метеорами, которые имеют больше шансов произвести яркие огненные шары.

Дополнительные ресурсы и информацию по астрономии можно найти на сайте Гэри Бойла Wondersofastronomy.com. Бойл, житель Саут-Маунтин, Онтарио, в настоящее время проводит краудфандинговую кампанию для новой обсерватории.

источники:

- Wondersofastronomy.com