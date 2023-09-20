Уникальная роль стволовых клеток позвонков в метастазах опухоли в позвоночник

Исследователи из Weill Cornell Medicine обнаружили, что кости позвонков, составляющие позвоночник, происходят из особого типа стволовых клеток, которые способствуют метастазам опухоли. Используя костноподобные «органоиды», созданные из стволовых клеток позвонков, исследователи идентифицировали белок под названием MFGE8, который играет важную роль в склонности опухолей к распространению на позвоночник, а не на другие кости. Это открытие проливает свет на заболевания позвоночника и помогает объяснить, почему солидные опухоли часто метастазируют в позвоночник.

Скелетные стволовые клетки, дающие начало костям и хрящам, были выделены у мышей на основе поверхностных белковых маркеров. Анализ активности генов показал, что скелетные стволовые клетки из разных костей демонстрируют разные паттерны экспрессии генов. Затем исследователи определили определенный набор маркеров стволовых клеток позвонков и подтвердили их роль в формировании костей позвоночника посредством дальнейших экспериментов.

Предыдущие теории предполагали, что предпочтение опухолей метастазировать в позвоночник, известное как «спинальный тропизм», связано с характером кровотока. Однако исследователи обнаружили доказательства того, что за это явление могут быть ответственны стволовые клетки позвонков. Первоначальный высев метастатических опухолевых клеток преимущественно происходил в областях, где расположены стволовые клетки позвонков и клетки их потомков.

Команда заметила, что удаление стволовых клеток позвонков устранило разницу в частоте метастазирования между позвоночником и длинными костями. Они также обнаружили, что MFGE8, белок, секретируемый в больших количествах стволовыми клетками позвонков по сравнению со стволовыми клетками длинных костей, вносит основной вклад в спинальный тропизм. Чтобы подтвердить эти результаты на людях, исследователи работали с исследователями из Больницы специальной хирургии, чтобы идентифицировать человеческие аналоги стволовых клеток позвонков мыши.

Сейчас исследователи сосредоточены на поиске способов блокировать MFGE8, чтобы снизить риск метастазирования в позвоночник у онкологических больных. Кроме того, их исследование уникальных свойств стволовых клеток позвонков направлено на понимание заболеваний позвоночника.

Источник: Nature, Weill Cornell Medicine, Больница специальной хирургии.