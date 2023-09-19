Миссия НАСА VERITAS готовится к изучению Венеры с орбиты

Миссия НАСА VERITAS (излучательная способность Венеры, радионаука, InSAR, топография и спектроскопия) должна быть запущена в течение десятилетия для исследования поверхности Венеры с орбиты. Ученые полагают, что изучение поверхности Венеры может дать ценную информацию о обитаемости и эволюции скалистых планет. Чтобы подготовиться к этой миссии, международная научная группа VERITAS недавно провела двухнедельную кампанию в Исландии, используя вулканические ландшафты в качестве аналога Венеры.

Исландия была выбрана в качестве замены Венеры из-за ее геологического сходства. И Исландия, и Венера имеют вулканическую активность, и изучение вулканической местности в Исландии может помочь команде VERITAS понять, что радар космического корабля будет наблюдать на Венере. В ходе кампании команда изучала вулканические отложения, поля лавы и активные вулканические регионы в Исландии, напоминающие поверхность Венеры. Они собрали образцы горных пород и провели измерения для изучения шероховатости поверхности и других свойств горных пород.

Для получения аэрорадиолокационных изображений исследуемых мест над исландскими ландшафтами были проведены полеты под руководством Немецкого аэрокосмического центра (DLR). Радиолокационные данные, собранные с воздуха, будут сравниваться с наземными измерениями, выполненными научной группой VERITAS. Это сравнение поможет ученым лучше понять радиолокационные наблюдения, которые будут проводиться космическим кораблем на орбите Венеры.

Миссия VERITAS будет использовать радар с синтезированной апертурой и спектрометр ближнего инфракрасного диапазона для создания глобальных трехмерных карт Венеры и различения различных типов горных пород на ее поверхности. Изучая поверхность Венеры с орбиты, ученые надеются найти подсказки о внутренней части планеты и получить представление об эволюции скалистых планет, таких как Земля.

источники:

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорния. (н-й). Следующая миссия НАСА на Венеру по составлению карты поверхности и выяснению того, почему она так отличается от Земли: Лаборатория реактивного движения НАСА. [Лаборатория реактивного движения НАСА]. URL-адрес: Н/Д

– ДЛР. (н-й). Остров-Кампань от VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission. [Портал ДЛР]. URL-адрес: Н/Д