Индийский ISRO уже организовал миссию на Венеру

Председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) С. Соманат объявил, что миссия на Венеру уже настроена, а полезная нагрузка разработана для будущей миссии. Выступая в Индийской национальной академии наук в Дели, Соманат подчеркнул важность исследования Венеры для ответа на вопросы космической науки.

Венера, самая яркая планета Солнечной системы, является ближайшим планетарным соседом Земли. Его часто называют близнецом Земли из-за схожего размера и плотности. Однако Венера имеет плотную атмосферу с атмосферным давлением, в 100 раз превышающим земное, и наполнена кислотами. Поверхность Венеры в значительной степени неизвестна, и понимание ее характеристик жизненно важно.

Соманатх подчеркнул, что сама Земля потенциально может превратиться в планету, подобную Венере, в отдаленном будущем. Исследование Венеры дает ценную информацию о возможной эволюции окружающей среды и обитаемости Земли.

Недавние миссии на Венеру включают Venus Express ЕКА и японский климатический орбитальный аппарат Akatsuki Venus Climate Orbiter. Солнечный зонд НАСА «Паркер» также совершил несколько облетов Венеры, получив изображения поверхности планеты в видимом свете.

ISRO, известная своими впечатляющими достижениями в области космических технологий и исследований, внесла значительный вклад в подъем Индии в качестве мирового лидера. Организация успешно запустила такие миссии, как Chandrayaan для исследования Луны, миссию Mars Orbiter (Mangalyaan) и AstroSat, первое в Индии специализированное астрономическое исследование.

Организуя миссию на Венеру, ISRO продолжает расширять границы исследования космоса и углублять наше понимание Солнечной системы.

источники:

– Индийская национальная академия наук

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