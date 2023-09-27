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Наука

Индийский ISRO уже организовал миссию на Венеру

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Индийский ISRO уже организовал миссию на Венеру

Председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) С. Соманат объявил, что миссия на Венеру уже настроена, а полезная нагрузка разработана для будущей миссии. Выступая в Индийской национальной академии наук в Дели, Соманат подчеркнул важность исследования Венеры для ответа на вопросы космической науки.

Венера, самая яркая планета Солнечной системы, является ближайшим планетарным соседом Земли. Его часто называют близнецом Земли из-за схожего размера и плотности. Однако Венера имеет плотную атмосферу с атмосферным давлением, в 100 раз превышающим земное, и наполнена кислотами. Поверхность Венеры в значительной степени неизвестна, и понимание ее характеристик жизненно важно.

Соманатх подчеркнул, что сама Земля потенциально может превратиться в планету, подобную Венере, в отдаленном будущем. Исследование Венеры дает ценную информацию о возможной эволюции окружающей среды и обитаемости Земли.

Недавние миссии на Венеру включают Venus Express ЕКА и японский климатический орбитальный аппарат Akatsuki Venus Climate Orbiter. Солнечный зонд НАСА «Паркер» также совершил несколько облетов Венеры, получив изображения поверхности планеты в видимом свете.

ISRO, известная своими впечатляющими достижениями в области космических технологий и исследований, внесла значительный вклад в подъем Индии в качестве мирового лидера. Организация успешно запустила такие миссии, как Chandrayaan для исследования Луны, миссию Mars Orbiter (Mangalyaan) и AstroSat, первое в Индии специализированное астрономическое исследование.

Организуя миссию на Венеру, ISRO продолжает расширять границы исследования космоса и углублять наше понимание Солнечной системы.

источники:
– Индийская национальная академия наук
- ГОДЫ

By Роберт Эндрю

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