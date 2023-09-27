ISRO планирует миссию на Венеру, полезная нагрузка уже разработана

Председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) С. Соманат во время заседания Индийской национальной академии наук объявил, что миссия на Венеру уже находится в разработке. Соманат сообщил, что необходимая полезная нагрузка для будущей миссии уже разработана.

Венера, известная как ближайший планетарный сосед Земли, уже давно является интригующим предметом для ученых. Его толстая атмосфера с атмосферным давлением, в 100 раз превышающим земное, представляет собой сложную задачу для исследования. Поверхность Венеры остается в значительной степени неизвестной, поскольку ее плотная атмосфера затрудняет проникновение.

Исследование Венеры может дать ценную информацию в области космической науки, а также потенциально ответить на вопросы об эволюции обитаемых планет. Соманат подчеркнул возможность того, что сама Земля однажды может напоминать Венеру с радикальными изменениями в ее характеристиках за тысячи лет.

Индийское космическое агентство ISRO добилось значительных успехов в области космических технологий и исследований. В последние годы он успешно запустил такие миссии, как «Чандраян» для исследования Луны, миссию орбитального аппарата Марса (Мангальяан) и астрономический спутник AstroSat. Эти достижения укрепили позиции Индии как мирового лидера в космическом секторе.

Миссия на Венеру — еще одно амбициозное предприятие ISRO. В то время как Venus Express ЕКА и японский климатический орбитальный аппарат Akatsuki Venus Climate Orbiter в прошлом предоставили ценные данные о планете, миссия ISRO направлена ​​​​на дальнейшее углубление нашего понимания Венеры и ее состава.

источники:

– Индийская организация космических исследований (ISRO)

– Индийская национальная академия наук