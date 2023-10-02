Венера бурная?

Недавнее исследование с использованием данных зонда НАСА пролило некоторый свет на давние споры о молниях на Венере. С 1970-х годов астрономы интересовались, часто ли на этой бурной планете случаются молнии. Теперь, используя данные, собранные солнечным зондом Паркер во время его облета Венеры, исследователи обнаружили, что свистящие волны, обнаруженные на планете, двигались в направлении, противоположном тому, что считалось ранее.

В 1978 году космический корабль «Пионер Венеры» наблюдал «свистящие волны», исходящие из атмосферы Венеры, которые являются обычным явлением, вызываемым молниями на Земле. Это привело к предположению, что волны на Венере могут быть результатом ударов молний, ​​что позволяет предположить, что на Венере молний значительно больше, чем на Земле. Однако данные, собранные солнечным зондом Паркер, показали, что волны на самом деле движутся вниз к планете, а не в космос. Это неожиданное открытие подняло вопросы о природе этих волн и их связи с молниями.

Хотя это открытие не полностью исключает возможность появления молний на Венере, оно бросает вызов убеждению, что Венера подвергается в семь раз большему количеству молний, ​​чем Земля. Дополнительные данные будут собраны во время будущих облетов Венеры солнечным зондом Паркер для дальнейшего изучения этих свистящих волн и определения их истинной причины. Последний проход зонда в ноябре 2024 года позволит исследователям ближе рассмотреть Венеру и лучше понять ее атмосферные явления.

Венера, которую часто называют близнецом Земли из-за ее схожего размера, известна своими экстремальными температурами и негостеприимной средой. Поверхность планеты покрыта густыми желтыми облаками серной кислоты, что делает невозможным ее посещение людьми. Однако продолжающиеся исследования и миссии, такие как солнечный зонд Паркер, продолжают раскрывать информацию об этой загадочной планете.

источники:

– Журнал «Письма о геофизических исследованиях»

- Солнечный зонд НАСА «Паркер»