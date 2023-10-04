Венера: новое исследование бросает вызов существующим представлениям о молниеносной активности

Ученые уже давно обсуждают возникновение молний на Венере, планете, известной своей суровой окружающей средой и непригодной для дыхания атмосферой. Однако недавнее исследование космических физиков из Университета Колорадо в Боулдере предоставило убедительные доказательства того, что молнии, возможно, не так распространены на Венере, как считалось ранее.

Венера, ближайший планетарный сосед Земли, характеризуется плотной атмосферой, богатой углекислым газом, что приводит к безудержному парниковому эффекту. Из-за температуры, достигающей 900 градусов по Фаренгейту, и сокрушительного атмосферного давления, экстремальные условия планеты сделали невозможным выживание любого космического корабля на ее поверхности в течение длительного периода времени.

Для исследования Венеры исследователи использовали солнечный зонд НАСА «Паркер», первоначально разработанный для изучения солнечной короны и солнечного ветра. Во время пролета в феврале 2021 года зонд обнаружил десятки «свистящих волн» — энергетических импульсов, часто связанных с молниями на Земле.

Однако анализ команды предполагает, что эти свистящие волны могут возникать не из-за молний, ​​а скорее из-за возмущений в слабых магнитных полях, окружающих Венеру. Этот вывод согласуется с предыдущим исследованием 2021 года, в ходе которого не удалось обнаружить радиоволны, генерируемые ударами молний на Венере.

Исследователи заметили необычную закономерность в свистовых волнах Венеры, указывающую на то, что они движутся вниз к планете, в отличие от распространения наружу, ожидаемого от грозы. Команда подозревает, что эти волны могут быть результатом магнитного пересоединения — явления, при котором скручивающиеся линии магнитного поля, окружающие Венеру, разрываются и взрывным образом вновь соединяются.

Необходимы дополнительные данные, чтобы окончательно исключить молнии как причину этих свистящих волн. Исследователи планируют собрать больше информации во время последнего прохода солнечного зонда Паркер мимо Венеры в ноябре 2024 года, когда он опустится на высоту менее 250 миль над поверхностью планеты.

Это исследование бросает вызов давнему предположению, что Венера испытывает удары молний в семь раз чаще, чем Земля. Поскольку наше понимание этой загадочной планеты продолжает развиваться, ученые стремятся разгадать тайны ее экстремальных условий и получить более глубокое понимание сложностей нашей Солнечной системы.

источники:

– Университет Колорадо в Боулдере

– Письма о геофизических исследованиях

- НАСА