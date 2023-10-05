Удивительное открытие: новый взгляд на загадочную молнию на Венере

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере недавно бросили вызов давнему убеждению, что на Венере часто случаются молнии. В своем исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, они представили убедительные доказательства, говорящие об обратном. Это открытие добавило интригующее измерение к нашему пониманию Венеры, планеты, известной своими суровыми и негостеприимными условиями.

Традиционно наличие свистовых волн, наблюдаемых на Венере, связывали с молниями, проводя параллели с аналогичными явлениями на Земле. Однако недавнее исследование пролило новый свет на это предположение. Исследователи обнаружили, что эти свистящие волны на Венере могут на самом деле возникать из-за проблем со слабыми магнитными полями планеты, а не из-за активности молний.

Чтобы собрать дополнительные данные и подтвердить источник этих свистящих волн, команда планирует собрать больше информации во время следующей встречи солнечного зонда Паркер с Венерой в ноябре 2024 года. Космический корабль, который обычно изучает Солнце, пройдет в пределах 250 миль от планеты. поверхности во время этой миссии.

Результаты этого исследования возобновили интерес к загадочным молниям Венеры, и ученые стремятся глубже изучить это явление. Разгадав загадку, окружающую молнию Венеры, мы сможем получить ценную информацию о сложной динамике атмосферы планеты и внести свой вклад в понимание аналогичных процессов, происходящих на других небесных телах.

Поскольку исследователи продолжают исследовать Венеру, используя современные космические корабли и научные инструменты, мы можем обнаружить еще больше сюрпризов и изменить наши предыдущие предположения об этой интригующей планете. Тайны молний Венеры, несомненно, увлекут как ученых, так и любителей космоса, поскольку мы стремимся раскрыть секреты нашей соседней планеты.

источники:

– [Письма о геофизических исследованиях] (URL-заполнитель)

– Университет Колорадо в Боулдере