На Венере нет молний, ​​предполагает новое исследование

Недавнее исследование, проведенное исследователями из нескольких университетов, пришло к выводу, что возникновение молний на поверхности Венеры маловероятно. Команда, состоящая из ученых из Университета Колорадо в Боулдере, Университета Западной Вирджинии, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Калифорнийского университета в Беркли, повторно проанализировала сигналы, обнаруженные космическим кораблем НАСА «Пионер Венеры» в 1978 году. Эти сигналы, известные как свистовые волны , обычно связаны с активностью молний на Земле.

Волны Свистуна — это низкочастотные электромагнитные волны, создаваемые сталкивающимися электронами в атмосфере. На Земле они генерируются ударами молний. Однако новое исследование предполагает, что венерианские версии этих волн могут не указывать на грозовую активность, как предполагалось ранее.

Используя данные, собранные в 2021 году солнечным зондом Паркер, еще одним космическим кораблем НАСА, исследователи обнаружили, что обнаруженные свистящие волны направлялись вниз к поверхности планеты, а не выбрасывались в космос. Это указывает на то, что молния не может быть основной причиной этих электрических сигналов.

Хотя наличие молний на Венере обсуждается уже несколько десятилетий, это исследование дает новые идеи. Исследователи предполагают, что магнитное пересоединение — явление, при котором линии магнитного поля скручиваются, перещелкиваются и снова соединяются — может быть ответственным за генерацию свистовых волн на Венере.

В исследовании подчеркивается, что необходимы еще дополнительные исследования, чтобы окончательно определить существование молний на Венере. Солнечный зонд «Паркер» собирается совершить еще один пролет вблизи Венеры, предоставляя исследователям дополнительные возможности для более детального изучения погоды на планете.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

источники:

– Письма о геофизических исследованиях