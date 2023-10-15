Может ли жизнь существовать на Венере? Изучение возможностей

В недавней статье в журнале Astrobiology обсуждается возможность существования жизни на Венере, планете, которую часто считают негостеприимной из-за ее экстремальных температур и облаков серной кислоты. Хотя суровые условия Венеры делают маловероятным обнаружение земной жизни, исследователи утверждают, что это не исключает возможности существования всех форм жизни.

Венера, которую часто называют планетой-сестрой Земли, имеет аналогичную массу и плотность. Однако ее поверхность очень горячая, а в атмосфере значительно меньшая активность воды по сравнению с Землей. Считается, что облака на Венере состоят из концентрированной серной кислоты, что еще больше усугубляет негостеприимную природу планеты.

Несмотря на эти проблемы, исследователи подчеркивают, что физические принципы жизни на Земле не исключают категорически существование жизни на Венере. На планете имеется много энергии, и потребности в энергии для удержания воды и создания биомассы не являются чрезмерными. Защита от серной кислоты, хотя и гипотетическая, вполне возможна и может иметь земные прецеденты. Кроме того, идея о том, что жизнь на Венере могла бы использовать в качестве растворителя концентрированную серную кислоту вместо воды, остается спекулятивной.

Более того, металлы, скорее всего, будут доступны на Венере в ограниченном количестве, а радиационная среда сравнительно благоприятна. Эти факторы способствуют потенциальной жизнеспособности жизни в такой неземной среде.

Авторы предполагают, что будущие космические миссии, ориентированные на астробиологию, должны рассмотреть возможность разработки наблюдений и миссий, способных обнаружить жизнь на Венере. Хотя перспективы обнаружения жизни носят умозрительный характер, научная награда за обнаружение жизни в такой негостеприимной среде оправдывает исследовательские усилия.

В заключение, хотя Венера представляет собой серьезные проблемы для поддержания жизни, подобной земной, остается возможным, что на планете могут существовать и другие формы жизни. Исследование поощряет дальнейшее изучение потенциального существования жизни на Венере и разработку миссий, которые смогут обнаружить ее, если она есть.

Источник: Бэйнс В., Петковски Дж. Дж., Сигер С. (2023). Может ли микробная жизнь существовать глубоко в облаках Венеры? Астробиология. DOI: 10.48550/arXiv.2306.07358