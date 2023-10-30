Венера: раскрывая тайны древней тектоники плит

Недавнее исследование пролило новый свет на геологическую историю Венеры, предполагая, что на планете, возможно, когда-то наблюдалась тектоника плит, подобная земной. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о Венере как об огненной пустоши и открывает манящие возможности для ранней жизни на планете.

Ученые из Университета Брауна использовали атмосферные данные и компьютерное моделирование, чтобы раскрыть скрытое прошлое Венеры. Анализируя нынешнюю атмосферу планеты и давление на ее поверхности, они смогли определить, что Венера, возможно, подверглась определенной форме тектоники плит в своей ранней истории. Этот процесс, необходимый для поддержания жизни, издавна ассоциировался с разнообразием континентов Земли, горными хребтами и стабильным климатом.

В то время как тектоника плит Земли привела к появлению разнообразной и пригодной для жизни планеты, Венера пошла по другому пути. Поскольку температура поверхности может плавить свинец, ранее считалось, что он имеет минимальную тектоническую активность и выброс газа в атмосферу, что приводит к сценарию «застоявшейся крышки».

Однако это новое исследование предполагает, что Венера испытала тектонику плит, аналогичную Земле, примерно 4.5–3.5 миллиарда лет назад. Это открытие повышает вероятность существования древней микробной жизни на Венере и подчеркивает первоначальное сходство между двумя планетами до их расходящейся эволюции.

Время тектоники плит имеет решающее значение для обитаемости планеты. Переход между различными тектоническими состояниями может повлиять на способность планеты поддерживать жизнь, ставя под сомнение идею постоянной обитаемости. Это имеет важное значение для нашего понимания других небесных тел, таких как спутник Юпитера Европа и далекие экзопланеты.

Это исследование также подчеркивает важность изучения атмосферы планеты как средства раскрытия ее древней истории. Предстоящие миссии НАСА DAVINCI, направленные на анализ атмосферы Венеры, могут предоставить дополнительные доказательства и идеи. Кроме того, ученые стремятся разгадать факторы, которые привели к прекращению тектоники плит на Венере, поскольку это может пролить свет на будущее Земли.

По мере того, как мы углубляемся в геологическое прошлое Венеры, результаты этого исследования могут дать ценную информацию не только о нашем понимании Венеры, но также о судьбе и эволюции нашей собственной планеты.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое тектоника плит?

Ответ: Тектоника плит относится к теории, согласно которой литосфера Земли, или внешняя твердая оболочка, разделена на несколько крупных плит, которые медленно движутся во времени.

Вопрос: Что такое застоявшаяся крышка?

Ответ: Сценарий застойной крышки относится к планете с минимальной тектонической активностью и выбросом газа в атмосферу. В случае с Венерой считалось, что ее крышка застойная из-за высоких температур поверхности.

Вопрос: Как тектоника плит влияет на обитаемость планеты?

Ответ: Тектоника плит играет решающую роль в формировании поверхности и климата планеты. Оно способствует созданию разнообразных континентов, горных хребтов и стабильного климата, необходимых для поддержания жизни.

источники:

– Природная астрономия: https://www.nature.com/natastron/